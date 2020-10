Kanada: Parlament uzyska dane o działaniach rządu ws. pandemii, przemysł protestuje

Rząd Kanady będzie musiał przedstawić parlamentarnej komisji zdrowia swoje działania związane z pandemią koronawirusa. Zaprotestował przemysł farmaceutyczny, obawiając się ujawnienia poufnych danych.

Po kilku podejściach do powołania komisji, która będzie mogła domagać się od mniejszościowego rządu liberałów dokumentów oraz wyjaśnień w sprawie działań podjętych podczas pandemii, w poniedziałek federalna opozycja - Konserwatywna Partia Kanady (CPC), socjaldemokraci z Nowej Partii Demokratycznej (NDP), Blok Quebecki, Zieloni i jedna niezależna deputowana - zagłosowała za przekazaniem tego zadania komisji zdrowia Izby Gmin. Rząd ma czas do 30 listopada na przekazanie dokumentów.

Jak zwróciły uwagę media, rząd nie miał nic przeciwko nadzorowi komisji, starając się o takie ustalenia, by m.in. nie naruszyć poufności umów z firmami sektora farmaceutycznego; pierwsze umowy z nimi zawierano bez przetargów. Federalna minister ds. zamówień publicznych Anita Anand powiedziała w poniedziałek, że "nie chodzi tylko o naruszenie istniejących umów, które mogłyby mieć klauzule poufności, to też kwestia podważenia prowadzonych obecnie negocjacji".

Agencja The Canadian Press cytowała list od firmy Pfizer do federalnego resortu zdrowia, w którym prezes Pfizer Canada Cole Pinnow zapowiedział, że jego firma konsultuje się z prawnikami i będzie domagać się wyjaśnień, jak poufne informacje będą chronione. Wnioskodawcy rozpoczęcia prac komisji chcieli m.in. uzyskać dane o szczepionkach. Jeszcze w ubiegłym tygodniu Canadian Manufacturers and Exporters, stowarzyszenie ok. 2,5 tys. firm, zaprotestowało przeciwko zamiarom upubliczniania handlowych informacji, co skutkowałoby pogorszeniem wizerunku Kanady i relacji rządu z biznesem.

Publiczny nadawca CBC napisał w podsumowaniu na swojej stronie internetowej o sprzeciwie "wielu grup sektora, firm i ekspertów, którzy ostrzegali, że tak szerokie dochodzenie może utrudnić rządowe działania podczas drugiej fali pandemii i utrudnić relacje między rządem a kluczowymi dostawcami sprzętu medycznego". Zaś dr David Naylor, współprzewodniczący rządowej grupy ekspertów ds. odporności i Covid-19, powiedział, że proponowane dochodzenie jest zbyt szerokie i utrudni pracę urzędników w chwili, gdy i tak już są przeciążeni powierzonymi zadaniami.

Poniedziałkowa decyzja parlamentu to kolejna odsłona ciągnących się od lata starań opozycji o wykazanie rządowi niekompetencji. Latem komisja parlamentarna miała zajmować się sprawą WE Charity, czyli organizacji charytatywnej, której rząd chciał przekazać administrowanie wartymi 912 mln CAD grantami dla studentów podczas wakacji. Opozycja sugerowała korupcję. Premier Justin Trudeau złożył pod koniec lipca wyjaśnienia przed komisją. Potem jednak zwrócił się z wnioskiem do gubernator generalnej Julie Payette o zawieszenie obrad parlamentu, po których wznowieniu rząd miał przedstawić expose i plan odbudowy gospodarki.

Zgodnie z zasadami parlament, chcąc kontynuować pracę komisji ds. WE Charity, musiałby powołać ją na nowo, to jednak nie doszło do skutku. W zeszłym tygodniu parlament głosował nad wnioskiem konserwatystów o powołanie komisji, w pierwszej wersji nazwanej antykorupcyjną, która uzyskałaby szerokie uprawnienia do wzywania członków rządu i uzyskiwania dokumentów. Trudeau zapowiedział, że potraktuje to jako wotum zaufania i powołanie komisji uzna za konieczność rozpisania przedterminowych wyborów podczas pandemii. Ostatecznie wniosek o komisję przepadł dzięki wsparciu NDP, Zielonych i niezależnych parlamentarzystów.

Z Toronto Anna Lach