Kanada: Paszporty szczepionkowe będą wydawać prowincje

Akceptowane w podróżach międzynarodowych kanadyjskie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19 będą wydawać prowincje, według formatu opracowanego wspólnie z rządem federalnym – poinformował w czwartek premier Kanady Justin Trudeau.

Uzgodniony między Ottawą a rządami prowincji standard zakłada umieszczenie w zaświadczeniu imienia i nazwiska, daty urodzenia, liczby otrzymanych dawek, informacji o typie szczepionki i numerze partii użytego preparatu, dacie szczepionki, a także kodu QR, który będzie zawierał wszystkie te informacje i może być odczytywany przez np. służby graniczne.

Kanadyjczycy będą mogli ściągnąć swoje zaświadczenie na telefon i otrzymać je w formie papierowej. Zaświadczenia będą wydawane przez prowincje i terytoria, ponieważ opieka zdrowotna jest w ich gestii i to one, a nie rząd federalny, mają dostęp do danych o osobach zaszczepionych. Na dokumencie znajduje się informacja o prowincji lub terytorium wydającym zaświadczenie oraz o Kanadzie jako kraju wydania. Opracowanie tego formatu sfinansował rząd federalny, do zaświadczeń włączono też zabezpieczenia przed próbami fałszerstwa.

"Jesteśmy pewni, że to zaświadczenie o szczepieniu, które jest zaakceptowane federalnie, wydawane przez prowincje (…) będzie akceptowane na całym świecie" - podkreślił premier.

Dodał, że wszystkich 13 prowincji i terytoriów Kanady uzgodniło z rządem federalnym, że wydawanie zaświadczeń rozpocznie się przed sezonem świątecznym. Na razie dokument w międzynarodowym formacie jest dostępny w ośmiu z nich: Nowej Fundlandii i Labradorze, Nowej Szkocji, Nunavut, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Terytoriach Północno-Zachodnich i Jukonie.

Media cytowały urzędników, którzy podczas technicznego briefingu przekazali szczegóły nt. paszportów i podkreślali, że rząd federalny uznał, że niewielka byłaby wartość tworzenia federalnej bazy danych dublującej istniejące już bazy danych o szczepieniach, posiadane przez rządy prowincji.

W minionych miesiącach kanadyjskie prowincje rozpoczęły wydawanie zaświadczeń o szczepieniu niezbędnych do korzystania z m.in. restauracji czy udziału w imprezach zbiorowych. Międzynarodowy paszport szczepionkowy będzie również mógł być używany w podróżach między prowincjami, choć nadal będą akceptowane wcześniejsze, sprzed przyjęcia standardów, rozwiązania zaświadczeń wydawanych przez prowincje Z końcem października wejdzie w życie obowiązek posiadania przez osoby powyżej 12 roku życia zaświadczenia o szczepieniu w samolotach i pociągach na trasach krajowych, podobny obowiązek będzie dotyczył pasażerów morskich statków turystycznych.

W ostatnich dniach rozwiązał się problem prawie 4 mln Kanadyjczyków, którzy otrzymali dwie dawki różnych szczepionek i nie byli pewni, czy będą mogli podróżować do USA. USA otworzy swoją granicę dla Kanadyjczyków 8 listopada. Przed tygodniem amerykańskie CDC potwierdziło, kończąc w ten sposób wiele tygodni spekulacji, że USA będą akceptować każdą kombinację dwóch dawek szczepionki z listy dopuszczonej przez władze USA lub Światową Organizację Zdrowia.

W Kanadzie wśród osób powyżej 12 roku życia zaszczepionych jest w pełni 83,25 proc., a jedną dawkę otrzymało 88,5 proc.

Instytucje federalne wymagają od swoich pracowników szczepień. Publiczny nadawca CBC/Radio-Canada podał w czwartek, że w jego budynkach od 1 grudnia będą mogły przebywać tylko osoby zaszczepione, coraz więcej jest takich regulacji w prowincjach i prywatnych firmach.

Z Toronto Anna Lach