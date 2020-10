Kanada: Pierwsza czarnoskóra liderka partii federalnej

Annamie Paul, nowa szefowa Partii Zielonych i pierwsza osoba czarnoskóra na czele partii o zasięgu federalnym w Kanadzie, zadebiutowała w poniedziałek w swojej nowej roli.

Paul ma 47 lat, jest prawniczką. Po wygranych w miniony weekend partyjnych wyborach zastąpiła na stanowisku Elizabeth May, która przez 14 lat pełniła funkcję szefowej partii. Jednak Paul w odróżnieniu od May nie jest parlamentarzystką. 26 października, w wyborach uzupełniających do Izby Gmin, Paul będzie kandydować w jednym z okręgów w Toronto, z którego w sierpniu br. zrezygnował były minister finansów Bill Morneau. Zieloni mają w obecnej kadencji trzy miejsca w parlamencie, poprzednio - jedno.

Nowa szefowa Zielonych zapowiedziała kongres w sprawach programowych. Jak cytowały media, nazwała inne partie "intelektualnie wypalonymi" i zarzuciła im wykorzystywanie pomysłów Zielonych. Publiczny nadawca CBC cytował jednak szefa pracowni badania opinii publicznej Abacus Data Davida Coletto, który zwrócił uwagę, iż to właśnie Zieloni mają problem z przedstawieniem wyrazistego programu, który odróżniałby ich szczególnie od politycznego centrum i lewicy.

Paul nie jest pierwszym liderem partii federalnej o kolorze skóry innym niż biały. Pierwszym był wybrany w 2017 r. szef Nowej Partii Demokratycznej (NDP) Jagmeet Singh, pochodzący z rodziny imigrantów z Pendżabu.

Zbliżające się październikowe wybory uzupełniające do Izby Gmin będą dla politycznych obserwatorów ciekawym wydarzeniem nie tylko dlatego, że Paul będzie walczyć o miejsce z okręgu, w którym od 1993 r. wygrywają liberałowie. Niepisany zwyczaj parlamentarny stanowi, że szczególnie w wyborach uzupełniających konkurencyjne partie nie wystawiają kandydata, jeśli z danego okręgu kandyduje lider partii niebędący parlamentarzystą. Kiedy Singh kandydował w wyborach uzupełniających w lutym 2019 r., Zieloni zdecydowali się nie wystawiać kandydata przeciwko niemu. May przypomniała mu o tym w poniedziałek, jednak NDP nie zamierza się rewanżować - podały media.

Według sondażu Abacus Data z września br. 34 proc. uprawnionych do głosowania Kanadyjczyków rozważyłoby głosowanie na Zielonych, dla 66 proc. w ogóle nie wchodzi to w grę.

z Toronto Anna Lach