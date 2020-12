Kanada: Pierwsze szczepienia przeciw Covid-19 w przyszłym tygodniu

Szczepionka na Covid-19 opracowana przez Pfizer-BioNTech została w środę dopuszczona w Kanadzie, dostawy spodziewane są od poniedziałku, a szczepienia mogą rozpocząć się w połowie tygodnia. Na początku preparaty otrzymają mieszkańcy domów opieki dla osób starszych i personel placówek.

"Pierwszy transport zostanie wysłany do piątku, co oznacza, że może dotrzeć do Kanady w poniedziałek-wtorek przyszłego tygodnia" - powiedział podczas konferencji prasowej w środę generał Dany Fortin, który szefuje logistyce dystrybucji szczepionek. Podkreślił, że 14 placówek, do których trafi szczepionka, jest gotowych do kolejnych etapów jej przygotowania do podania i być może nawet w połowie przyszłego tygodnia szczepienia się rozpoczną. Całością dostawy z Belgii do Kanady na zlecenie Pfizera zajmuje się firma kurierska UPS.

Dostawa będzie podzielona proporcjonalnie do wielkości liczby mieszkańców prowincji i trafi do 14 centrów w 10 kanadyjskich prowincjach, gdzie będzie mogła być bezpiecznie przechowywana w temperaturze minus 80 st. C. Z powodu tak złożonych wymogów dystrybucji trzy kanadyjskie terytoria - Nunavut, Teritoria Północnozachodnie i Jukon - zdecydowały się na szczepionki, których przechowywanie nie wymaga specjalistycznych zabezpieczeń. Fortin dodał, że trwają przygotowania do dystrybucji szczepionki produkowanej przez Modernę, ta szczepionka nie wymaga tak niskich temperatur przechowywania jak szczepionka Pfizera.

Łącznie 6 mln dawek szczepionki trafi do Kanady w pierwszym kwartale przyszłego roku - poinformował dr Howard Njoo, zastępca naczelnej lekarz kraju.

Kanada zamówiła ponad 400 mln dawek szczepionek u siedmiu producentów. Szczepionki zamawia rząd federalny, organizacja szczepień należy do poszczególnych prowincji i terytoriów.

W środę rząd Kanady opublikował krajowy plan szczepień na Covid-19. Zapowiedziano w nim, że szczepionki będą bezpłatne. W grudniu br. rozpoczną się szczepienia dla najbardziej narażonych grup ludności, w kwietniu rozpocznie się powszechny program szczepień, zostanie on przeprowadzony do końca 2021 r.

"Szczepionka jest skuteczna w ok. 95 proc. Była dobrze tolerowana przez uczestników testów i nie ma wobec niej istotnych zastrzeżeń co do bezpieczeństwa. Ocena relacji między korzyściami a ryzykiem jest dla szczepionki Pfizer-BioNTech korzystna" - napisano w środowym komunikacie Health Canada, federalnego resortu zdrowia.

Pierwsza partia szczepionek Pfizera to 249 tys. dawek, które mają trafić do Kanady jeszcze w grudniu, a ze względu na konieczność dwóch dawek pierwsza partia zostanie podana 124,5 tys. osób. Jak napisano w komunikacie, dla pełnej skuteczności działania potrzebne są dwie dawki w odstępie 21 dni. "Na podstawie testu przeprowadzonego na ok. 44 tys. uczestników, szczepionka Pfizer-BioNTech miała 95 proc. skuteczność w zapobieganiu zakażeniu Covid-19, licząc od tygodnia po drugiej dawce" - wyjaśniono.

Według informacji regulatora, szczepionka została dopuszczona do użytku dla osób, które mają przynajmniej 16 lat, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność w przypadku osób młodszych nie zostały określone. W komunikacie napisano też o możliwych skutkach ubocznych o lekkim lub umiarkowanym natężeniu, takich jak ból w miejscu wkłucia, dreszcze, poczucie zmęczenia i gorączka. Jako poważniejszy możliwy efekt uboczny, bardzo rzadki, wymieniono reakcje alergiczne.

Health Canada będzie monitorować działanie szczepionki. Pfizer, który zapowiedział dwa lata dalszych testów klinicznych, ma prawny obowiązek informowania o niepożądanych działaniach.

Komunikat resortu zdrowia tłumaczy również mechanizm działania szczepionki. "Szczepionki mRNA uczą komórki naszego ciała jak produkować proteinę, która spowoduje reakcję odpornością organizmu, bez użycia żywego wirusa, który wywołuje Covid-19. Po uruchomieniu reakcji odpornościowej nasz organizm wytwarza przeciwciała. Te przeciwciała chronią nas przed infekcją jeśli prawdziwy wirus dostanie się do organizmu w przyszłości. RNA to kwas rybonukleinowy, który jest cząsteczką dostarczającą komórkom instrukcji, jak wytwarzać proteiny. Szczepionki 'messenger RNA', czyli mRNA zawierają instrukcje genetyczne dotyczące produkcji glikoproteiny powierzchniowej wirusa SARS-CoV-2, białka występującego na powierzchni wirusa powodującego Covid-19".

