Kanada: Po decyzjach o czołgach dla Ukrainy wywiad ostrzega przed rosyjskimi hakerami

Po decyzjach krajów zachodnich o przekazaniu Ukrainie czołgów kanadyjski wywiad ostrzega przed rosyjskimi cyberatakami i wzywa do zwiększonej ostrożności.

"Communications Security Establishment (CSE - wywiad elektroniczny) jest świadomy raportów dotyczących nasilenia działań wspieranych przez rosyjski rząd grup hakerskich, które starają się zaszkodzić związanym z Ukrainą sojusznikom lub zakłócić ich działania" - napisano w komunikacie rządowego Kanadyjskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa, cytowanym przez media po czwartkowej decyzji Kanady o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard 2.

Kanadyjskim specjalistom od cyberbezpieczeństwa zalecono, by zastosowali "podwyższony stopień czujności".

Rządowe Centrum Cyberbezpieczeństwa jest częścią CSE. Według telewizji Global News, w czwartek po południu techniczne ostrzeżenie Centrum otrzymali "krytyczni" partnerzy. Chodzi głównie o ryzyko ataków takich jak DdoS, gdy znacząco zwiększona liczba połączeń z serwerem zakłóca lub wręcz uniemożliwia jego działanie.

Publiczny nadawca CBC przypomniał, że po ostatnich decyzjach krajów NATO i innych sojuszników Ukrainy grupa hakerska Killnet, uważana za działającą na zlecenie rządu Rosji, oświadczyła, że będzie atakować kraje wspierające Ukrainę. W środę agencja Reutera informowała, że hakerzy z Killnet zaatakowali wiele niemieckich stron internetowych, a niemiecka służba BSI informowała o nieskutecznych próbach ataków także na sektor finansowy.

Killnet to ta sama grupa hakerska, która przyznała się do odpowiedzialności za ataki na Litwę w 2022 roku, gdy kraje bałtyckie zablokowały przewóz towarów do obwodu kaliningradzkiego.

W lipcu ubiegłego roku Kanadyjskie Centrum Cyberbezpieczeństwa napisało w raporcie, że od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie podmioty prowadziły ataki na ukraińskie sieci komputerowe, a Rosja przygotowuje możliwości cyberatakow na UE i NATO. Raport omówił znane rosyjskie ataki na kraje wspierające Ukrainę, w tym Polskę, m.in. częściowe zablokowanie sieci łączności satelitarnej w Europie KA-SAT w dniu inwazji na Ukrainę, którego celem było zakłócenie ukraińskiej łączności wojskowej. Wskazano też na ataki DdoS przeprowadzone przez grupę Killnet na infrastrukturę w Czechach, Estonii, Łotwie, Polsce, Wielkiej Brytanii i USA.

Kraje sojuszu wywiadowczego Five Eyes (Australia, Kanada, Nowa Zelandia, USA, Wielka Brytania) wydały w kwietniu i maju 2022 roku wspólny komunikat ostrzegający przed rosyjskimi atakami hakerskimi w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Podkreślono wówczas, że informacje wywiadu wskazują, że "rząd Rosji dokonuje przeglądu opcji potencjalnych cyberataków".

Z Toronto Anna Lach