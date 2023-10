Kanada: Po raz pierwszy Indianin będzie premierem prowincji

Po raz pierwszy w historii Kanady Indianin będzie premierem prowincji. We wtorkowych wyborach w Manitobie zwyciężyła Nowa Partia Demokratyczna (NDP), której liderem jest Wab Kinew i to on zostanie szefem większościowego rządu.

W przemówieniu wygłoszonym we wtorek wieczorem Kinew powiedział, że jego rząd będzie się koncentrował na poprawie opieki zdrowotnej i rozwiązywaniu problemów kosztów utrzymania.

"Droga nie będzie prosta" - podkreślił, zwracając uwagę na konieczność wspólnych dla wszystkich mieszkańców rozwiązań, niezależnie od ich politycznych przekonań. Na koniec swojego wystąpienia Kinew przedstawił swoją matkę, Kathy, która właśnie w dniu wyborów obchodziła urodziny, a obecni w jego sztabie wyborczym odśpiewali dla niej "Happy Birthday".

Kinew w młodości mieszkał w rezerwacie, jego ojciec był uczniem przymusowej szkoły dla Indian, ale przekazał synowi znajomość kultury i języka Indian Anishinaabe - przypomniała telewizja Global News. 41-letni były dziennikarz publicznego nadawcy CBC, który po raz pierwszy został wybrany do parlamentu Manitoby w 2016 roku, mówił w wywiadzie dla agencji Canadian Press, że jeszcze jego ojciec jako młody człowiek nie miał prawa głosować w wyborach. "To wielka zmiana, która mówi o postępie w naszym kraju i w naszej prowincji w ciągu jednego pokolenia".

Indianie uzyskali w Kanadzie prawo głosu dopiero w latach 50. i 60. XX wieku.

Mieszkańcy Manitoby wybierali we wtorek 57 deputowanych parlamentu prowincji, 29 mandatów było potrzebne do utworzenia większościowego rządu. W liczącej niespełna 1,4 mln mieszkańców prowincji uprawnionych do głosowania było 866 tys. osób, z których około jednej czwartej oddało głos przedterminowo. W Manitobie od 2016 roku wygrywali w wyborach konserwatyści, Nowa Partia Demokratyczna rządziła w latach 1999-2016.

Po raz pierwszy w Manitobie głosy zliczano w systemie elektronicznym, dane z kolejnych komisji wyborczych były przekazywane na bieżąco i dlatego kilkadziesiąt minut po zamknięciu lokali wyborczych media mogły ogłosić zwycięstwo NDP.

Z Toronto Anna Lach