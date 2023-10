Kanada: Po raz pierwszy w historii Indianin został premierem prowincji

Wab Kinew został w środę zaprzysiężony jako premier rządu Manitoby i w ten sposób po raz pierwszy w historii Kanady Indianin pełni funkcję premiera prowincji.

W wyborach parlamentarnych w Manitobie zwyciężyła dwa tygodnie temu Nowa Partia Demokratyczna, której Kinew jest liderem, i to on został premierem większościowego rządu. Kinew na ceremonię zaprzysiężenia włożył ceremonialny pióropusz, a sama ceremonia miała część odwołującą się do tradycji rdzennych mieszkańców, Indian i Inuitów. Kinew objął też tekę ministra pojednania z rdzennymi mieszkańcami.

W liczącym 34 osoby klubie parlamentarnym NDP 10 osób to rdzenni mieszkańcy. W rządzie Manitoby po raz pierwszy w historii są Indianki: minister rodziny Nahanni Fontaine oraz minister mieszkalnictwa, uzależnień i bezdomności Bernadette Smith.

Kinew, przedstawiając priorytety rządu, powiedział, że najważniejszym jest naprawa systemu ochrony zdrowia, zaś minister zdrowia Uzoma Asagwara, specjalizująca się w pielęgniarstwie psychiatrycznym i terapii uzależnień, osoba niebinarna, została wicepremierem rządu. Kolejne priorytety to ceny paliw oraz wysokość rachunków za prąd, a Kinew złożył zobowiązanie, że produkcja energii w Manitobie pozostanie publiczna. Zobowiązał się też do rozwiązania problemu chronicznej bezdomności.

Kinew jest Indianinem Anishinaabe, w młodości mieszkał w rezerwacie, jego ojciec był uczniem przymusowej szkoły dla Indian, przekazał synowi znajomość kultury i języka. 41-letni były dziennikarz publicznego nadawcy CBC, który po raz pierwszy został wybrany do parlamentu Manitoby w 2016 r., mówił kilka tygodni temu w rozmowie z agencją The Canadian Press, że jeszcze jego ojciec jako młody człowiek nie miał prawa głosować w wyborach. Indianie uzyskali w Kanadzie prawo głosu dopiero w latach 50-ych i 60-ych.

Parlament Manitoby, mającej prawie 1,4 mln mieszkańców, liczy 57 parlamentarzystów. W Manitobie od 2016 r. wygrywali w wyborach konserwatyści, Nowa Partia Demokratyczna (NDP) rządziła poprzednio od 1999 do 2016 r.

z Toronto Anna Lach