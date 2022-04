Kanada: po wcześniejszych dostawach haubic, teraz Ukraina otrzyma pojazdy opancerzone

Kanada przekaże obecnie Ukrainie pojazdy opancerzone, po wcześniejszym dostarczeniu m.in. haubic i pocisków przeciwpancernych – poinformowała we wtorek kanadyjska minister obrony Anita Anand.

"Dziś zapowiadamy, że Kanada sfinalizowała kontrakt na osiem pojazdów opancerzonych produkowanych przez Roshel i dostarczymy je naszym ukraińskim przyjaciołom jak najszybciej" - napisała Anand na Twitterze. Roshel to kanadyjska firma wyspecjalizowana w produkcji pojazdów opancerzonych, w tym na potrzeby bankowe.

Minister obrony Kanady wzięła we wtorek udział w spotkaniu szefów resortów obrony państw NATO i innych zaproszonych krajów w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech. Spotkanie było poświęcone pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy zmagającej się z rosyjską inwazją.

W piątek Anand poinformowała o zrealizowaniu dostaw dla Ukrainy pochodzących z zapasów kanadyjskiej armii haubic M777 oraz amunicji do nich oraz dodatkowych pocisków do granatników Carl Gustaf. Według kanadyjskich mediów, Kanada dostarczyła cztery haubice. We wtorek media cytowały wypowiedź Anand sugerującą, że dostawy haubic mogą być większe.

Z Toronto Anna Lach