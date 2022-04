Kanada: Policja wszczęła śledztwo w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie

Kanadyjska policja federalna rozpoczęła dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie oraz zbrodni przeciw ludzkości – poinformowano w czwartek w komunikacie.

"W odpowiedzi na okrucieństwa popełniane na Ukrainie, w ramach kanadyjskich programów zajmujących się zbrodniami przeciw ludzkości i zbrodniami wojennymi, prowadzona jest bliska współpraca z krajowymi i międzynarodowymi partnerami, w ramach globalnych wysiłków na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy uciekającym przed rosyjską inwazją" - napisano w komunikacie.

W zbieraniu informacji od ukraińskich uchodźców współpracują resort sprawiedliwości, Royal Canadian Mounted Police (RCMP - policja federalna), kanadyjskie służby graniczne oraz ministerstwo imigracji, uchodźców i obywatelstwa.

RCMP uruchomiła specjalną stronę internetową z informacjami dla uchodźców w językach angielskim, francuskim, ukraińskim i rosyjskim. "Przekazane przez was informacje mogą pomóc w przyszłych dochodzeniach karnych (…) Zeznania będą chronione przez RCMP i użyte tylko w celach dochodzenia. Udzielenie informacji i przekazanie dowodów nie będzie miało żadnego wpływu na wasz status imigracyjny w Kanadzie" - napisano.

Kanada wysłała wcześniej do Hagi grupę oficerów dochodzeniowych RCMP, którzy będą pomagać w śledztwach Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Minister bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino napisał we wtorek na Twitterze, że żaden kanadyjski rząd wcześniej nie podjął takiej decyzji, a odpowiedzialni za zbrodnie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Z Toronto Anna Lach