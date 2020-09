Kanada: Polonia w Toronto czytała podczas Pikniku Czytelniczego "Balladynę"

Polonia z Toronto uczestniczyła w niedzielę w Rodzinnym Pikniku Czytelniczym, połączonym z kanadyjską edycją Narodowego Czytania, odbywającego się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Tym razem czytano "Balladynę" Juliusza Słowackiego.

W Konsulacie Generalnym RP w Toronto czytano scenę 1. z Aktu II "Balladyny", dlatego goście zostali poczęstowani malinami. A także scenę 2 i 4 z Aktu III i scenę 4 z aktu IV. "Zgłosiły się do nas kilkunastoletnie dziewczynki z jednej z polskich szkół w Mississauga, które pracowały pod okiem swojej nauczycielki. Zaprosiliśmy też uczennicę drugiej klasy, która brała wcześniej udział w konkursie recytatorskim. Co dla nas bardzo przyjemne - od części osób, które rejestrowały się usłyszeliśmy, że temat Pikniku stał się zachętą do ponownego przeczytania "Balladyny" - powiedziała PAP Jolanta Grzelczyk z referatu ds Polonii, Ekonomicznych, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej.

Goście mogli też wziąć udział w konkursie łamańców językowych. "Zauważyliśmy w poprzednich latach, że to dobra zabawa nie tylko dla dzieci, także dla dorosłych" - dodała Grzelczyk.

Piknik był organizowany przez konsulat po raz trzeci. Narodowe Czytanie odbyło się tydzień później niż w Polsce, ponieważ w Kanadzie w miniony długi weekend obchodzono Labour Day. Jak dodała Grzelczyk, literackie pikniki były organizowane dotychczas w przestrzeniach miejskich, ale w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie było to możliwe. Zaś wykorzystanie ogrodu konsulatu pozwoliło na lepsze środki bezpieczeństwa dla gości, łącznie z udostępnieniem maseczek i środków dezynfekcji.

W prowincji Ontario wielkość zgromadzeń nie może przekraczać 100 osób, a pod dachem - 50 osób, więc na wypadek deszczu organizatorzy ograniczyli liczbę gości Pikniku do 50 osób.

Partnerami Pikniku Czytelniczego były Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Mississauga, Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo 24 w Mississauga, Biblioteka Polska im. ks. S.Bąka przy Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga oraz lokalne Radio 7.

W spisie powszechnym z 2016 r. polskie pochodzenie deklarowało ponad 1,1 mln mieszkańców Kanady, czyli ok. 3 proc. ludności.

z Toronto Anna Lach