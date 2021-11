Kanada: Polska flaga na maszcie przed parlamentem Ontario z okazji Święta Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości przed parlamentem Ontario w Kanadzie podniesiona została w środę polska flaga. W ceremonii wzięli udział polscy i kanadyjscy politycy, dyplomaci i przedstawiciele polonijnych organizacji.

Spiker parlamentu Ontario Ted Arnott podkreślił, że Kanadyjczycy świętują razem z Polakami, bowiem 11 listopada to w Polsce Święto Niepodległości a w Kanadzie - Remembrance Day, podczas którego czci się pamięć weteranów. "Dzielimy ze sobą przyjaźń i wartości" - dodał Arnott, odwołując się do przykładów z historii, w tym do polskiej imigracji i sukcesów Polonii, która jest istotną częścią różnorodności w Kanadzie.

"Dzień, w którym podnosimy biało-czerwoną flagę przed siedzibą Parlamentu Ontario napawa nas poczuciem dumy oraz wspólnoty narodowej. W dniu 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po blisko 123 letniej niewoli" - powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. "Pamiętamy również, że dzień 11 listopada 1918 r. wyznaczył nową epokę w życiu Europy i świata zaangażowanego w pierwszą wojnę światową. Jest on Dniem Pamięci, w którym Kanada czci swoich uczestników wojny, oddających życie za wolność (…) Polskę i Kanadę łączą znakomite relacje polityczne, oba kraje pozostają bliskimi sojusznikami i wyznają podobne wartości" - dodał Zgorzelski.

Polską flagę wciągnęła na maszt konsul generalna RP w Toronto Magdalena Pszczółkowska, która podziękowała za wsparcie Kanady dla Polski i przypomniała, że w parlamencie Ontario trwają prace nad projektem ustawy o miesiącu polskiego dziedzictwa kulturowego. Wnioskodawcy proponują, by o Polonii w Ontario przypominać w maju, na pamiątkę polskiej Konstytucji 3 maja, a jak przypomniała Pszczółkowska, projekt ma poparcie wszystkich partii politycznych w Ontario.

Również w środę w konsulacie generalnym RP w Toronto odbyły się dalsze uroczystości, podczas których wręczone zostały polskie odznaczenia państwowe. Prezes Fundacji Reymonta Kazimierz Chrapka został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, a Anna Barycka z Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Biznesu w Windsor została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Wicemarszałek Sejmu powiedział w rozmowie z PAP, że podczas wizyty w Kanadzie zaplanował wiele spotkań politycznych i gospodarczych. "Jest ogromna przestrzeń do wykorzystania w kontaktach polsko-kanadyjskich, wiele spraw do nadrobienia, to wybrzmiewało we wszystkich rozmowach, czy to z przedstawicielami świata gospodarczego Kanady, czy to z Polakami, którzy w Kanadzie prowadzą biznesy. Uważam, że należałoby przygotować misję polskich przedsiębiorców do Kanady, przede wszystkim z firm technologicznych, to wydaje się być bardzo dobrze rokującą dziedziną. Zamierzam o tym mówić i w Sejmie, i w rozmowach z rządem" - powiedział Zgorzelski.

Zwrócił uwagę, że wiele zaległości jest efektem pandemii Covid-19. Dodatkowo obecny moment nie wydaje się sprzyjać rozwojowi kontaktów, z powodu sytuacji na wschodniej granicy Polski.

"Wschodnia granica to ogromne wyzwanie i całe szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej i NATO, bo w innym przypadku byłby to nie tylko problem na granicy, ale także wewnątrz kraju. Polskie Stronnictwo Ludowe uznało, mimo wszelkich sporów z rządem, że są pewne imperatywy, że państwo należy wspierać, dlatego głosowaliśmy np. za murem na granicy, którego zadaniem jest przecież także przeciwdziałać handlowi ludźmi. Oczywiście zbieżność wydarzeń na wschodniej granicy i czasu, kiedy świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości jest przypadkowa, ale przecież chodzi o destabilizację sytuacji w Polsce. To jest element wojny hybrydowej, która toczy się na całym świecie" - powiedział.

Polskie placówki dyplomatyczne planują uroczystości związane ze Świętem Niepodległości także w dniu 11 listopada. Konsulat generalny RP w Montrealu organizuje w czwartek koncert otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Konsulat generalny RP w Vancouver informował o koncercie Pawła Piekarczyka w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Weteranów, organizowanym przez Kluby Gazety Polskiej i finansowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Zaś ambasador RP w Ottawie Andrzej Kurnicki i attaché obrony komandor Krzysztof Książek odwiedzili cmentarze, gdzie pochowanych jest wielu zasłużonych Polaków. Ambasador zwróci się w czwartek do Polonii w mediach społecznościowych. Wszystkim dbającym o język polski ambasada RP w Kanadzie przypomniała o odbywającym się w czwartek największym polskim dyktandzie, w którym można także uczestniczyć online.

Z Toronto Anna Lach