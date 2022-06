Kanada: Ponad 123 mln dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów

Ponad 123 mln CAD rosyjskich aktywów zostało dotychczas zamrożonych w Kanadzie, zablokowano też transakcje o wartości ponad 289 mln dolarów – podała w czwartkowym komunikacie kanadyjska policja.

"Royal Canadian Mounted Police (RCMP) przekazuje, że między 24 lutego a 7 czerwca zamrożono skutecznie aktywa w Kanadzie o wartości 123.031.866,85 CAD i zablokowano łacznie równowartość 289.090.090,74 dolarów w transakcjach jako rezultat zakazów znajdujących się w przepisach ustawy o specjalnych środkach ekonomicznych, dotyczących Rosji" - napisano w komunikacie RCMP, przypominając o obowiązku przekazywania policji informacji o rosyjskich aktywach.

Parlament Kanady kończy prace nad budżetem federalnym, a w propozycjach przepisów okołobudżetowych znalazła się możliwość przejęcia rosyjskich aktywów w Kanadzie i przekazanie ich Ukrainie na odbudowę kraju po wojnie oraz na rekompensaty dla ofiar rosyjskiej inwazji. Jeśli przepisy nowelizujące m.in. kanadyjską Ustawę Magnitskiego wejdą w życie, byłoby to pierwsze takie rozwiązanie w krajach G7. Podobne rozwiązania analizują USA i Unia Europejska, ale wskazywane są wątpliwości co do legalności takich rozwiązań.

Prawniczy portal "The Lawyer's Daily" cytował czwartkową wypowiedź ministra sprawiedliwości Davida Lamettiego, który powiedział, że "oczywiście tak przygotujemy rozwiązanie, by(...) nie mogłoby zostać podważone w sądzie". W Kanadzie nie ma absolutnego prawa własności (...) Są kroki, które mogą być podejmowane w przypadkach wywłaszczenia" - mówił Lametti, zwracając uwagę na nielegalność wojny na Ukrainie i możliwość skutecznego ukarania osób, które wspierają tę nielegalną wojnę.

Z Toronto Anna Lach