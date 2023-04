Kanada: Ponad 155 tys. pracowników administracji publicznej zaczęło strajk

Ponad 155 tys. pracowników administracji publicznej w Kanadzie rozpoczęło w środę strajk. Jest to jeden z największych strajków w historii Kanady. Jego uczestnikom chodzi o wynagrodzenia i warunki pracy.

Strajkujący, to członkowie Public Service Alliance of Canada (PSAC), związku zawodowego pracowników administracji publicznej, w tym także administracji skarbowej (Canada Revenue Agency), choć w Kanadzie do końca kwietnia trwa składanie rozliczeń podatkowych. W ponad 250 miejscach na terenie Kanady odbywać się będą manifestacje związkowców.

"Mieliśmy nadzieję, że nie będziemy zmuszeni do rozpoczęcia strajku, ale wyczerpaliśmy inne możliwości, by osiągnąć sprawiedliwą umowę" - powiedział cytowany w komunikacie PSAC przewodniczący związku Chris Aylward. Zapewnił jednak w mediach, że związkowcy nie zrywają negocjacji i celem jest osiągnięcie porozumienia jak najszybciej.

Stanowisko rządu, przedstawione we wtorek, stwierdza, że oferta dla PSAC była "sprawiedliwa i konkurencyjna", zaś związkowcy mają żądania, których "nie da się zrealizować i które miałyby poważny wpływ na możliwości zapewniania usług rządu dla Kanadyjczyków".

W minionych miesiącach media kanadyjskie wskazywały, że np. pracownicy fiskusa domagają się 30 proc. podwyżek rozłożonych na trzy lata, co szeroko było komentowane jako "szalone" żądanie.

Były szef służby publicznej Michael Wernick mówił w rozmowie w telewizji CBC News, że w interesie rządu i związków jest jak najszybsze zakończenie negocjacji. Rząd może przeprowadzić przez parlament ustawę wymuszającą powrót do pracy, ale jest to politycznie ryzykowne.

Strajkujący nie otrzymują wynagrodzeń podczas strajku.

Wernick zwrócił też uwagę, że większość Kanadyjczyków obywa się w załatwianiu swoich spraw bez pomocy pracowników administracji, np. 90 proc. składa rozliczenia podatkowe przez internet.

W 1991 r. pracownicy administracji publicznej strajkowali po raz pierwszy w historii Kanady, gdy rząd m.in. na rok zamroził podwyżki wynagrodzeń. Związkowcy domagali się też poprawy bezpieczeństwa i stabilności pracy. Od 2004 r. w Kanadzie nie było dużych strajków w administracji publicznej.

Z Toronto Anna Lach