Kanada ponownie zapewniła o swoim poparciu dla Ukrainy

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly rozmawiała w środę z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą, ponawiając zapewnienia o wsparciu Kanady. Był to już drugi kontakt oficjalnych przedstawicieli obu państw po wtorkowej rozmowie premiera Kanady Justina Trudeau z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Ministrowie "zgodzili się, że głębokie i specjalne więzi między oboma krajami są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek". "Minister Joly ponowiła zapewnienie, że Kanada będzie zawsze bronić ukraińskiej suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości" - poinformowano w opublikowanym w środę wieczorem komunikacie kanadyjskiego MSZ.

Joly wyraziła "głębokie zaniepokojenie" Kanady koncentracją rosyjskich wojsk i trwającymi działaniami destabilizującymi na terytorium Ukrainy i w pobliżu jej granic.

We wtorek o sytuacji na Ukrainie rozmawiali premier Kanady Justin Trudeau i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rozmowa dotyczyła m.in. obaw o bezpieczeństwo w Europie Wschodniej, nasilania obecności wojskowej Rosji na terenie Ukrainy i w pobliżu jej granic, destabilizacyjnej działalności Rosji a także możliwości przedłużenia kanadyjskiej misji wojskowej na Ukrainie.

Trudeau "ponowił zapewnienie stałego wsparcia Kanady dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz podkreślił, że każde zbrojne wtargnięcie na Ukrainę będzie miało poważne konsekwencje, w tym skoordynowane sankcje" - napisano w komunikacie biura prasowego premiera Kanady.

Jak we wtorek podał publiczny kanadyjski nadawca CBC, podczas spotkania minister Joly z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem 31 grudnia Joly przekazała, że Kanada jest skłonna dołączyć się do działań USA wobec Rosji, takich jak m.in. sankcje. Według źródeł CBC, ta deklaracja została dobrze przyjęta przez stronę amerykańską.

Minister obrony Kanady Anita Anand napisała w poniedziałek na Twitterze, że rozmawiała z minister obrony Danii Trine Bramsen, m.in. na temat suwerenności i bezpieczeństwa Ukrainy.

Wcześniej, w niedzielę, minister spraw zagranicznych Kanady nie wykluczyła sprzedaży przez Kanadę broni Ukrainie. Joly była wielokrotnie pytana w wywiadzie dla stacji telewizyjnej CTV, czy w razie wtargnięcia wojsk rosyjskich na Ukrainę Kanada zgodzi się na sprzedaż broni dla ukraińskiej armii. "Bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Europy, a to znaczy, że jest to sprawa bezpieczeństwa dla całego świata i dla Kanady" - podkreśliła Joly.

Za dwa tygodnie, 27 stycznia, minie 30 lat od uznania przez Kanadę niepodległości Ukrainy i do tego faktu nawiązali zarówno Trudeau jak Joly.

Od 2015 r. Kanada prowadzi na Ukrainie operację UNIFIER. W ramach misji szkoleniowej Kanada wysyła co pół roku grupę 200 członków kanadyjskich sił zbrojnych na Ukrainę, ostatnia zmiana miała zakończyć swój pobyt w marcu br. Jednak wśród zadań powierzonych kanadyjskiej minister obrony przez premiera po utworzeniu rządu jest przedłużenie kanadyjskiej szkoleniowej misji wojskowej na Ukrainie.

Wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman, po zakończeniu obrad Rady NATO-Rosja w Brukseli poinformowała w środę, że USA i sojusznicy z NATO odrzucili główne rosyjskie propozycje dotyczące bezpieczeństwa. Dodała, że nadal nie ma jasności, co do rosyjskich intencji wobec Ukrainy. Oświadczyła, że mimo prawie ośmiogodzinnych rozmów USA-Rosja w Genewie i czterogodzinnej sesji w Brukseli wciąż nie ma jasności, co do tego, czy Rosja poważnie traktuje dyplomatyczne negocjacje.

Z Toronto Anna Lach