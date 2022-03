Kanada: Porozumienie rządu z opozycyjną partią, współpraca do 2025 r.

Rządzący w Kanadzie liberałowie porozumieli się z opozycyjną Nową Partią Demokratyczną. Ogłoszone we wtorek porozumienie daje mniejszościowemu rządowi premiera Justina Trudeau poparcie parlamentarne i współpracę programową do 2025 r.

"Kanadyjczycy podejmują wysiłki, by przezwyciężyć wyzwania globalnej pandemii i obecnie stoją wobec wyzwań świata jeszcze mniej bezpiecznego z powodu zbrodniczej wojny Rosji przeciw Ukrainie" - brzmi pierwsze zdanie wtorkowego komunikatu kancelarii premiera. Obowiązujące od wtorku porozumienie ma charakter "confidence and supply", czyli wsparcia dla rządu bez uczestnictwa w rządzie. Do czerwca 2025 r., czyli końca bieżącej kadencji parlamentu, NDP nie poprze żadnego wotum nieufności, w zamian za to "partie zidentyfikowały kluczowe obszary" współpracy parlamentarnej.

Rozwiązania prawne, które chcą wprowadzić tak liberałowie jak NDP to po pierwsze zmiany w systemie publicznej opieki zdrowotnej, w tym uruchomienie Pharmacare, powszechnego dostępu do tanich leków, i poszerzenie bezpłatnej opieki dentystycznej. Drugi punkt porozumienia dotyczy mieszkalnictwa - w Kanadzie ceny domów i mieszkań są tak wysokie, że wykluczają z rynku wiele osób, zaś budownictwo komunalne czy socjalne jest od lat niedoinwestowane. Trzeci punkt dotyczy przyśpieszenia działań przeciwdziałającym zmianom klimatu i połączenie ich z programami umożliwiającymi np. zmianę zawodu.

"Chodzi o koncentrowanie się na sprawach, co do których się zgadzamy, zamiast na sprawach, w których się różnimy" - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Trudeau. "Najważniejsze przesłanie, które otrzymaliśmy jako mniejszościowy rząd jest takie, że ludzie oczekują, by parlamentarzyści współpracowali" - skomentował pytania o wyniki ubiegłorocznych wyborów. Dodał, że w innych sprawach liberałowie będą chcieli uzyskać poparcie innych partii, może to dotyczyć np. zapowiedzianego zwiększenia wydatków na obronność. Lider NDP Jagmeet Singh powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej, że prace nad porozumieniem zaczęły się po wyborach 2021 r. "Ludzie mają uzasadnione obawy dotyczące używania kwestii politycznych jako gier, strategii, wbijania klinów. To kruszy zaufanie" - dodał.

Od przyśpieszonych wyborów jesienią 2021 r. największą partią w liczącej 338 członków Izbie Gmin są po raz trzeci liberałowie, ale ze 160 parlamentarzystami tworzą rząd mniejszościowy. Opozycyjna NDP ma 25 parlamentarzystów. Kanadyjski Senat nie pochodzi z wyborów.

Z Toronto Anna Lach