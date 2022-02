Kanada potępia uznanie przez Rosję separatystycznych republik, zapowiada sankcje

Kanada potępiła w poniedziałek uznanie przez Rosję separatystycznych republik na terenie Ukrainy, zapowiedziała dalsze poparcie dla Ukrainy i sankcje ekonomiczne.

"Kanada stanowczo potępia uznanie przez Rosję samozwańczych +niezależnych państw+ na terenie Ukrainy. To jawne naruszenie suwerenności Ukrainy i prawa międzynarodowego. Kanada wspiera Ukrainę i nałoży w konsekwencji sankcje ekonomiczne" - napisał w poniedziałek wieczorem na Twitterze premier Kanady Justin Trudeau.

"Ponadto odrzucamy i potępiamy rosyjskie dekrety nakazujące wysłanie wojsk na Ukrainę. Popieramy suwerenność, integralność terytorialną i niepodległość Ukrainy. Kanada i jej sojusznicy będą bronić demokracji i wyborów dokonywanych przez Ukraińców" - głosi druga część tweeta premiera Kanady.

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly napisała na Twitterze, że rozmawiała w poniedziałek z wysokim przedstawicielem UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepem Borrellem na temat "nie dających się zaakceptować" działań Rosji we Wschodniej Europie. "Kanada i Unia Europejska wyrażają głębokie zaniepokojenie trwającą agresją Rosji i są przygotowane do odpowiedzi w formie skoordynowanych sankcji" - dodała Joly.

Kanada zareagowała w ten sposób na poniedziałkową decyzję prezydenta Rosji Władimira Putina, który uznał niepodległość dwóch separatystycznych republik na terenie wschodniej Ukrainy, Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

Kanada udzieliła Ukrainie w ostatnich tygodniach pomocy wojskowej i gospodarczej. W sobotę minister obrony Kanady Anita Anand informowała, że broń, na której dostawy dla Ukrainy zgodził się rząd, dotarła już na miejsce. Dostarczona broń to m.in. karabiny, w tym karabiny maszynowe z optycznym celownikiem, noktowizory i sprzęt do obserwacji oraz inne wojskowe wyposażenie. Wartość przekazanej Ukrainie broni i amunicji to 7,8 mln CAD, jest to odpowiedź na konkretną prośbę ze strony Ukrainy. Wcześniej Kanada przekazała Ukrainie inne wojskowe wyposażenie, w tym systemy wywiadowcze, a także środki ochrony osobistej dla żołnierzy.

Rząd Kanady udzielił również Ukrainie pożyczki w kwocie do 500 mln CAD. Uprzednio, w styczniu br. Kanada przekazała już Ukrainie pomoc finansową w wysokości 120 mln CAD.

Na Ukrainie Kanada prowadziła wojskową misję szkoleniową w ramach operacji UNIFIER i pod koniec stycznia br. została ona przedłużona do końca marca 2025 r. Jednak tydzień temu kanadyjscy szkoleniowcy zostali wycofani z Ukrainy.

W miniony piątek minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly informowała, że Kanada zabezpieczyła dla swoich obywateli, pozostających jeszcze na Ukrainie, drogi ewakuacji z tego kraju przez państwa graniczące z Ukrainą, w tym przez Polskę. Tydzień wcześniej Kanada zaleciła swoim obywatelom znajdującym się jeszcze na Ukrainie natychmiastowe opuszczenie tego kraju.

12 lutego br. Kanada czasowo zawiesiła działalność ambasady w Kijowie i otworzyła tymczasową placówkę we Lwowie. W ostatnim dniu stycznia br. kanadyjski MSZ poinformował, że Kanada wycofuje z ambasady w Kijowie pracowników, którzy nie pełnią priorytetowych funkcji oraz pozostające jeszcze na Ukrainie rodziny dyplomatów. Już wcześniej rząd Kanady wycofał z Ukrainy rodziny swoich dyplomatów.

