Kanada: Pożary lasów zagrażają dużemu miastu w Kolumbii Brytyjskiej

Zachodnia Kelowna w Kolumbii Brytyjskiej ogłosiła w czwartek lokalny stan wyjątkowy w związku z pożarami lasów. 5700 domów otrzymało informację o konieczności przygotowania się do ewakuacji.

Zachodnia Kelowna liczy 36 tys. mieszkańców, leży nad jeziorem Okanagan po zachodniej stronie miasta Kelowna. Miejscowości i pobliskiej społeczności Indian Westbank zagraża pożar, który zauważono we wtorek ok. 10 km od miasta. Pożar ma obecnie powierzchnię ok. 3 kilometrów kwadratowych - podał w czwartek publiczny nadawca CBC.

Lokalne władze wydały nakaz ewakuacji dla 68 domów, a 5700 otrzymało informację o alercie ewakuacyjnym, która oznacza, że nakaz ewakuacji może pojawić się w każdej chwili - poinformowało lokalne centrum zarządzania kryzysowego, Central Okanagan Emergency Operations Centre.

W czwartek i w nocy z czwartku na piątek, meteorolodzy federalnego resortu środowiska ogłosili alert w związku z możliwymi silnymi porywami wiatru na znacznej części terenów Kolumbii Brytyjskiej. Media cytowały specjalistów B.C. Wildfire Service, rządowej agencji monitorującej pożary w prowincji, którzy podkreślali, że prognozy pogody oznaczają, iż następne 24 do 48 godzin będą "największym wyzwaniem tego lata". W Kolumbii Brytyjskie trwa obecnie 366 pożarów.

W gaszeniu pożarów w Kolumbii Brytyjskiej uczestniczy 3400 strażaków, wśród nich są także strażacy spoza Kanady, m.in. z Meksyku i Kostaryki - poinformowało CBC.

W środę rozpoczęła się ewakuacja największego miasta na Terytoriach Północno-Zachodnich, Yellowknife. Jeśli nie spadnie deszcz, pożary mogą dotrzeć do miasta przed weekendem - informował w środę wieczorem minister środowiska Terytoriów Północno-Zachodnich Shane Thompson. Kolumbia Brytyjska przyjęła grupę 55 pacjentów ze szpitali i domów opieki z regionu - podała w czwartek minister ds. sytuacji kryzysowych Kolumbii Brytyjskiej Bowinn Ma.