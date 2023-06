Kanada: Pożary pustoszą lasy na zachodzie i wschodzie kraju, w Kolumbii Brytyjskiej i Quebecu

Pożary lasów rozprzestrzeniły się w piątek w zachodniej prowincji Kanady - Kolumbii Brytyjskiej, podczas gdy wciąż nie udało się ugasić ognia trawiącego lasy w położonym na wschodzie Kanady Quebecu. Ponad 13 tysięcy ewakuowanych nie może nadal wrócić do domów. Kraj przeżywa najgorszy w historii początek sezonu pożarów.

Temperatury w niektórych częściach Kolumbii Brytyjskiej przekroczyły w tym tygodniu 30 stopni Celsjusza - niemal 10 stopni powyżej średniej sezonowej - podkreśliła agencja Reutera.

W prowincji Quebec lasy płoną obecnie w 400 miejscach - twierdzi redakcja CNN.

Według Kanadyjskiego Międzyagencyjnego Centrum Pożarów Lasów (CIFFC) w tym roku doszło już do 2372 pożarów, które spopieliły 4,3 miliony hektarów; około 15 razy więcej niż wynosiła średnia roczna w ciągu ostatniej dekady. Chociaż pożary są częstym zjawiskiem w Kanadzie, nietypowe jest to, że obecnie występują one jednocześnie na wschodzie i zachodzie, co ogranicza możliwości straży pożarnej i podsyca obawy o konsekwencje zmian klimatycznych.

W poniedziałek w Quebecu i sąsiednim Ontario spodziewane są opady deszczu. Na razie jednak dym z pożarów nadal nęka miliony mieszkańców wschodniej Kanady i północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się, że słaba jakość powietrza utrzyma się w Ottawie, Toronto, Nowym Jorku i Waszyngtonie do niedzieli, kiedy zmieni się kierunek wiatru.

CNN przypomina, że dym z pożarów lasów jest szczególnie niebezpieczny, bo zawiera drobny pył (PM2,5), który jest w stanie wniknąć głęboko w tkankę płuc i jest powiązany zarówno z przypadkami astmy jak i innych chorób układu oddechowego.