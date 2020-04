Kanada: Prawie 25 tys. osób zakażonych koronawirusem, 717 osób nie żyje (aktualizacja)

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Kanadzie wynosiła w poniedziałek 24804 – podał na swojej stronie internetowej kanadyjski resort zdrowia. Do niedzieli wieczorem zmarło 717 osób. Liczba przeprowadzonych testów wyniosła do niedzieli 422,2 tys.

Media, które częściej aktualizują dane, podawały w poniedziałek wczesnym popołudniem wyższe liczby: 24835 potwierdzonych przypadków zakażeń (według publicznego nadawcy CBC), przetestowano prawie 433,7 tys. osób, a wyzdrowiało 7007 osób. Odnotowano też 735 zgonów.

Jak mówiła w poniedziałek federalna naczelna lekarz kraju Theresa Tam, prawie połowa zgonów na COVID-19, to osoby, które zmarły w domach opieki.

Kanadyjskie media informowały w poniedziałek, że władze dopuściły do użytku niewielkie przenośne urządzenie do testów wykrywających obecność koronawirusa. Spartan Bioscience to jedna z kanadyjskich firm, które otrzymały rządowe granty na opracowanie technologii przydatnych w zwalczaniu COVID-19.

Firma produkowała przenośne testy DNA, w których używano dwóch wymazów pobranych z jamy ustnej umieszczanych w niewielkim pojemniku i tak zmieniła swój produkt, by mógł być wykorzystywany do testowania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Przenośny test ma być używany m.in. na lotniskach i przejściach granicznych.

Granty rządu federalnego i zamówienia w firmach, które czasowo reorientują swoją produkcję na ubrania i wyposażenie ochronne, jak na przykład firmy produkujące sprzęt dla graczy hokejowych, to tylko jedna z metod zapewniania środków ochronnych dla służby zdrowia. Już dwa tygodnie temu, gdy trwał spór między Kanadą a USA po - czasowym - zablokowaniu przez prezydenta Donalda Trumpa dostaw maseczek przez firmę 3M, rząd informował, na przykład, o wynajęciu w Chinach magazynów wyłącznie na potrzeby dostaw do Kanady.

CBC opisała w poniedziałek, że Kanada stworzyła dzięki swoim dyplomatom własne łańcuchy dostaw od firm w Chinach. Ambasador Kanady w Chinach Dominic Barton, dobrze znający ten kraj dzięki swojej poprzedniej pracy, stworzył z pracowników ambasady, konsulatów i przedstawicieli handlowych zespół wyszukujący wiarygodnych dostawców sprzętu medycznego.

Rząd podał też w poniedziałek najnowsze informacje o liczbie Kanadyjczyków, którzy złożyli wnioski o różne formy bezpośredniej pomocy rządu. Od ub. poniedziałku, gdy zaczęły być przyjmowane wnioski o zasiłek dla osób, które całkowicie straciły dochody w związku z pandemią, 3,5 mln osób skorzystało z tej możliwości otrzymywania 2 tys. CAD co 4 tygodnie, na okres do 16 tygodni. Kolejne prawie 2,5 mln złożyło wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Według danych ministerstwa pracy, przetworzonych zostało już prawie 5,4 mln wniosków spośród tych, które wpłynęły w sprawie tych dwóch form pomocy.

z Toronto Anna Lach