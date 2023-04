Kanada: Prawie milion odbiorców bez prądu w Quebec po wichurach i marznącym deszczu

Po opadach marznącego deszczu i silnych wiatrach w prowincji Quebec ponad 970 tys. odbiorców, głównie w Montrealu i rejonie Outaouais nie ma prądu.

Jak informował lokalny dostawca prądu Hydro-Quebec, przyczyną awarii są kable pozrywane pod ciężarem marznącego deszczu, spadających gałęzi i drzew. Szkoły w Montrealu odwołały zajęcia w czwartek - podał publiczny nadawca CBC. Zamknięte będą też przedszkola i budynki administracyjne. Lotnisko w Montrealu informowało, że w środę odwołanych zostało 112 przylotów i odlotów.

Marznący deszcz padał też we wschodniej części Ontario i w rejonie stolicy Kanady Ottawy. Jak podawał publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada, wieczorem w środę w rejonie Ottawy prądu nie miało 65 tys. odbiorców, zaś we wschodniej części Ontario problemy miało jeszcze ok. 90 tys. z ponad 211 tys. klientów dostawcy Hydro One.

Skrajnych warunków pogodowych doświadczyli również mieszkańcy Manitoby, gdzie w środę spadło ok. 20 - 25 cm śniegu.