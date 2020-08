Kanada: Prawo stałego pobytu dla azylantów, którzy pracowali w szpitalach w czasie pandemii

Władze Kanady przyznają prawo stałego pobytu osobom ubiegającym się o azyl, które podczas pandemii Covid-19 pracowały w szpitalach i domach opieki. To wyraz uznania dla tych, którzy zdecydowali się ponieść ryzyko i pracować w służbie zdrowia.

W Quebec, prowincji Kanady szczególnie dotkniętej przez koronawirusa, nazywano wręcz tych pracowników, którzy czekali na rozpatrzenie ich wniosków o azyl, "aniołami stróżami". Premier prowincji Francois Legault zapowiedział w maju przygotowanie specjalnych zasad umożliwiających zalegalizowanie pobytu. Federalny minister ds. imigracji Marco Mendicino przedstawił w ostatnich dniach szczegóły programu ułatwiającego uzyskania prawa stałego pobytu, zaznaczając, że "to wyjątkowe środki, w wyjątkowym czasie, w uznaniu wyjątkowych zasług".

Rozwiązania dotyczą całej Kanady, ale - jak szacowały media - większość uprawnionych do tego wyjątkowego trybu uzyskania prawa pobytu przebywa w Quebec.

Nowe czasowo obowiązujące przepisy są dla tych, którzy "zaryzykowali swoim życiem, by opiekować się innymi", jak napisano w komunikacie, a wymagania są określone tak, by dotyczyły osób, które złożyły wnioski o azyl przed 13 marca. Tego dnia parlament federalny Kanady zawiesił obrady, a trzy dni później Kanada zamknęła swe granice z powodu pandemii.

Inne wymogi dla azylantów ubiegających się o prawo stałego pobytu to posiadanie zezwolenia na pracę, uzyskanego po złożeniu wniosku o azyl, praca w służbie zdrowia lub domach opieki przez przynajmniej 120 godzin między 13 marca a 14 sierpnia. Kolejny wymóg to praca na określonych stanowiskach, takich jak pielęgniarka/pielęgniarz, pomoc pielęgniarska, pracownicy wsparcia pacjentów, niektórzy pracownicy świadczący pomoc pacjentom w domu. Składający wnioski do końca sierpnia 2021 roku będą mieli czas na wykazanie się przynajmniej sześcioma miesiącami pracy. Są też standardowe wymogi dotyczące np. zdrowia czy braku kryminalnej przeszłości.

Obecnie organizacje wspierające imigrantów wskazują, że lista uprawnionych do specjalnego traktowania, ustalona przez rząd federalny we współpracy z rządem prowincji Quebec, nie zawiera np. osób, które pracowały w szpitalach czy domach opieki, ale nie zajmowały się bezpośrednio pacjentami, np. kucharzy czy strażników. Kilka dni temu odbyła się nawet demonstracja w pobliżu biura parlamentarnego premiera - który jest deputowanym z Papineau, okręgu w Montrealu - podczas której wzywano rząd do zalegalizowania pobytu wszystkich ubiegających się o azyl.

W pierwszych miesiącach pandemii Covid-19 szczególnie domy opieki w Quebec i Ontario polegały na pomocy azylantów, którzy oczekując na rozpatrzenie ich wniosków przez władze mogą pracować. Sytuacja w domach opieki dla seniorów w tych prowincjach była tak zła, że rządy Quebec i Ontario zwróciły się do rządu federalnego, by pomocy udzieliło wojsko.

W połowie kwietnia połowa przypadków śmiertelnych Covid-19 miała miejsce właśnie w domach opieki i premier Kanady Justin Trudeau oraz wicepremier Chrystia Freeland rozmawiali wówczas o tym z premierami prowincji. Media zaczęły podawać bulwersujące informacje m.in. o niewystarczająco opłacanych pracownikach, bez niezbędnych środków ochrony osobistej. Dziennikarze w Ontario przypomnieli, że minimalne standardy jakości w domach opieki zostały zniesione, gdy premierem Ontario był konserwatysta Mike Harris, obecnie prezes zarządu Chartwell, jednej z największych kanadyjskich prywatnych sieci domów opieki.

Kiedy zaś wojsko zaczęło świadczyć pomoc w domach długoterminowej opieki, warunki okazały się tak złe, że na podstawie obserwacji w pięciu domach w Ontario powstał raport, opisujący złe warunki i brak higieny. Podpisany pod raportem generał Conrad JJ Mialkowski wskazywał na nieizolowanie pacjentów z koronawirusem, "kulturę strachu przed używaniem niezbędnych środków higieny, bo one kosztują", zamykanie środków potrzebnych personelowi na klucz, czy pozostawienie włączonych wentylatorów, co dodatkowo ułatwiało rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Z Toronto Anna Lach