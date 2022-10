Kanada: Premier Alberty przeprosiła za swoje wypowiedzi na temat Ukrainy

Premier kanadyjskiej prowincji Alberta Danielle Smith, którą od kilku dni opozycja wzywała do przeprosin za komentarze, iż Ukraina powinna być neutralna, we wtorek wycofała się z tych wypowiedzi i przeprosiła za nie.

Smith jest premierem Alberty od tygodnia, a media przypomniały w ub. weekend jej wypowiedzi, że mieszkańcy niektórych części Ukrainy lepiej się czują w Rosji, a Ukraina powinna być neutralna.

Opozycja i znani politycy w Albercie wzywali Smith do wycofania się tych opinii, ale jeszcze w poniedziałek w rozmowie z radiem 770 CHQR premier oświadczyła, że to media wykorzystują jej wypowiedzi, opozycja "upolitycznia inwazję", zaś mieszkańcy Alberty powinni "iść dalej".

Jednak we wtorek wieczorem, Smith napisała na Twitterze, iż "powtarza swoje potępienie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i składa swoje przeprosiny za komentarze z przeszłości". W dołączonym do tweeta oświadczeniu premier Alberty napisała, że "przed powrotem do polityki w tym roku" wygłosiła kilka komentarzy o inwazji Rosji na Ukrainę "bazujących na złych informacjach".

"Moja wiedza i opinia w tej sprawie diametralnie się zmieniły od tego czasu i przepraszam za wcześniejsze komentarze" - dodała. Zapewniła o swoim poparciu dla Ukrainy i ukraińskich uchodźców przybywających do Alberty.

W dniu inwazji Rosji na Ukrainę Smith napisała na platformie Locals.com, używanej przez skrajnie prawicowe ugrupowania, że granice w Europie zostały źle wytyczone po drugiej wojnie światowej.

"Wiele konfliktów, które mieliśmy od tego czasu nastąpiło w wyniku tego, że tak różne narody, które się nie lubią, upchnięto pod władzą jednego rządu. Czytałam, że dwa rejony Ukrainy czują więcej związków z Rosją. Czy narody powinny mieć możliwość uwolnienia się i rządzenia samodzielnie? Jeśli tego ludzie naprawdę chcą, myślę, że tak" - napisała Smith. Media odnalazły też jej wpisy i wypowiedzi o "niezbędnej neutralności" Ukrainy.

Alberta jest prowincją, w której jest największe skupisko Kanadyjczyków ukraińskiego pochodzenia liczące ok. 370 tys. osób. To jedna czwarta wszystkich mieszkańców Kanady o ukraińskich korzeniach.

Z Toronto Anna Lach