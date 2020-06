Kanada: Premier chce wyjaśnień w sprawie pobicia indiańskiego wodza

Nagranie z policyjnej kamery, które pokazuje pobicie indiańskiego wodza Allana Adama podczas zatrzymania przez policjantów jest szokujące, sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia – powiedział w piątek premier Kanady Justin Trudeau.

Trudeau podkreślił, że niezbędne jest niezależne i transparentne dochodzenie w tej sprawie. "Wiemy też, że nie jest to pojedynczy incydent. Zbyt wielu czarnych Kanadyjczyków i rdzennych mieszkańcow nie czuje się bezpiecznie w obecności policji. Nie można tego zaakceptować i jako rząd musimy to zmienić" - powiedział.

Kanadyjskie media udostępniły dwunastominutowe nagranie z policyjnej kamery pokazujące zatrzymanie Adama, wodza szczepu Athabasca Chipewyan w północnej Albercie w marcu br. Tydzień temu Adam pokazał swoje zdjęcia po pobiciu przez policjantów; pojawiło się też dość niewyraźne nagranie z telefonu świadków zajścia.

Najnowsze nagranie to wyraźny film pokazujący zatrzymanie Adama z powodu nieważnych tablic rejestracyjnych na jego samochodzie, spór z policjantem oraz innego policjanta, który podbiega, rzuca się na Adama, przygniata go do ziemi i uderza w głowę. Wszystko to działo się w obecności rodziny Adama.

Publiczny kanadyjski nadawca CBC cytował notatkę policjanta, który napisał, że intencją jego działań było "powalenie na ziemię" mężczyzny oraz że uderzył go kilkakrotnie i miażdżył mu szczękę.

Adamowi postawiono po tym wydarzeniu zarzut "utrudniania zatrzymania" a przełożeni policjantów uznali, że ich działania były uzasadnione i nie wymagały zewnętrznego dochodzenia. Natomiast prawnik Adama wniósł pozew stawiając zarzuty o charakterze karnym: napaści i nieuzasadnionego aresztowania. Tydzień temu wszczęto dochodzenie.

W Kanadzie trwa dyskusja na temat systemowego rasizmu, do mediów trafia coraz więcej zdjęć i filmów dowodzących brutalności części policjantów wobec rdzennych mieszkańców i mniejszości etnicznych.

Komisarz federalnej Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej (RCMP) Brenda Lucki przekazała w piątek oświadczenie, w którym odniosła się do problemu systemowego rasizmu w RCMP. Przyznała, że w ostatnich dniach nie wypowiedziała się wystarczająco jasno na ten temat i dodała, że "systemowy rasizm jest częścią każdej instytucji, także RCMP".

"Objawia się to w regulacjach, procedurach i praktykach, które mogą wydawać się neutralne, ale stawiają w gorszej pozycji osoby należące do mniejszości etnicznych, czy całe grupy" - dodała. Lucki zachęciła do szerokiej dyskusji w policji na ten temat, nawet jeśli dla wielu osób oznacza to poczucie dyskomfortu.

Podczas wcześniejszego wywiadu w telewizji CBC Lucki powiedziała, że słyszała już kilkanaście definicji systemowego rasizmu i jeśli "odnosi się do nieświadomych osądów, na pewno to istnieje w RCMP".

Jednak w wywiadzie dla dziennika "The Globe and Mail", komisarz powiedziała, że "jeśli systemowy rasizm oznacza, że jest on wbudowany w nasze regulacje i procedury, to powiedziałabym, że nie mamy systemowego rasizmu".

W swoim komunikacie Lucki sprostowała tę wypowiedź. Dodała, że "powinna była" powiedzieć, że także w RCMP istnieje systemowy rasizm. Podkreśliła też, że RCMP nie będzie tolerować pracowników, którzy nie uznają najważniejszych wartości tej służby.

W czwartek Trudeau również komentował problem systemowego rasizmu, wskazując, że choć często niezamierzony, rasizm został wbudowany w instytucje państwa. Wcześniej, w poniedziałek, premier powiedział, że kamery powinny stać się częścią obowiązkowego wyposażenia policjantów. Obecnie jedynym miastem, w którym policjanci są wyposażeni w kamery jest Calgary w Albercie.

Choć do kanadyjskich mediów nie trafiły tak brutalne filmy jak ten nakręcony podczas śmierci George Floyda w Minneapolis, to również w Kanadzie przedstawiciele mniejszości etnicznych skarżą się na brak zaufania do policji i gorsze traktowanie, a w niedawnych protestach i demonstracjach brały udział tysiące osób.

Wódz Adam skomentował swój przypadek mówiąc, że gdyby nie był przedstawicielem mniejszości etnicznej, nie zostałby tak potraktowany z powodu nieważnych tablic rejestracyjnych.

z Toronto Anna Lach