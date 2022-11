Kanada: Premier obciążył Rosję odpowiedzialnością za skutki wtorkowych ataków na Ukrainę

Premier Kanady Justin Trudeau obciążył Rosję odpowiedzialnością za wtorkowe ataki na Ukrainę i ich konsekwencje. Poinformował też, że Kanada przedłuża misję szkoleniową dla ukraińskich żołnierzy prowadzoną na terenie Wielkiej Brytanii.

Odnosząc się do wybuchu rakiety, w wyniku którego we wtorek w Przewodowie w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej zginęły dwie osoby, Trudeau powiedział, że w tej sprawie musi zostać przeprowadzone dochodzenie i obciążył Rosję odpowiedzialnością za rozpoczęcie wojny na Ukrainie - podała agencja The Canadian Press.

"Jedno jest całkowicie jasne, niezależnie czy jest to bezpośrednia czy niebezpośrednia odpowiedzialność: Rosja jest odpowiedzialna za to, co się stało" - powiedział Trudeau, który przebywa na szczycie G20 na Bali w Indonezji.

Kanadyjska misja szkoleniowa na terenie Wielkiej Brytanii, uczestnicząca w trenowaniu ukraińskich żołnierzy, zostanie przedłużona do końca 2023 r. - poinformował także premier Kanady.

Od początku sierpnia br. kanadyjski personel wojskowy w ramach operacji Unifier przebywa w bazie w południowo-wschodniej Anglii, gdzie z inicjatywy rządu Wielkiej Brytanii szkoleni są ukraińscy żołnierze.

W środę przywódcy Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA, szefowie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, we wspólnym oświadczeniu wydanym podczas szczytu G20 potępili ataki rakietowe przeprowadzone przez Rosję na ukraińskie miasta i infrastrukturę cywilną we wtorek. "Dyskutowaliśmy kwestię eksplozji, do której doszło we wschodniej części Polski przy granicy z Ukrainą. Zapewniamy nasze pełne wsparcie i pomoc w polskim dochodzeniu" - napisano w oświadczeniu.

Z Toronto Anna Lach