Kanada: Premier oskarża Indie o zabójstwo religijnego lidera

Kanadyjski wywiad ma informacje, że za zabójstwem sikhijskiego lidera Hardeepa Singha Nijjara w czerwcu br. w Kolumbii Brytyjskiej stał rząd Indii – poinformował w poniedziałek premier Kanady Justin Trudeau.

"Kanadyjskie agencje bezpieczeństwa aktywnie badają wiarygodne zarzuty o możliwym związku między osobami działającymi na rzecz rządu Indii i morderstwem kanadyjskiego obywatela, Hardeepa Singha Nijjara. Zaangażowanie jakiegokolwiek zagranicznego rządu w zabójstwo kanadyjskiego obywatela na ziemi Kanady jest niedającym się zaakceptować naruszeniem naszej suwerenności. Jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami, jakie stosują wolne, otwarte i demokratyczne społeczeństwa" - powiedział podczas posiedzenia Izby Gmin Trudeau, cytowany przez kanadyjskie media.

Kanada wstrzymała niedawno rozmowy handlowe z Indiami i zdecydowała się nie wysyłać misji handlowej planowanej na jesień br. Trudeau powiedział, że sprawę zabójstwa Nijjara podniósł podczas niedawnego spotkania z premierem Indii Narendrą Modim w trakcie szczytu G20 w New Delhi.

Hardeep Singh Nijjar, który miał kanadyjskie obywatelstwo, 18 czerwca br. został zastrzelony przed sikhijską świątynią w Surrey w Kolumbii Brytyjskiej. Sikhijski działacz był zwolennikiem utworzenia niezależnego państwa Khalistan, właśnie dla członków religijnej społeczności Sikhów. Rząd Indii uważał go za terrorystę i oskarżał o prowadzenie działalności separatystycznej.

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly powiedziała dziennikarzom, że z Kanady został wydalony wysoki rangą dyplomata Indii, szef wywiadu indyjskiego w ambasadzie w Ottawie - podał Reuters. "Jeśli to (zarzut zabójstwa - PAP) okaże się prawdziwy, będzie to olbrzymie naruszenie naszej suwerenności (…) W konsekwencji wydaliliśmy wysokiej rangi dyplomatę Indii" - powiedziała Joly, którą cytowała Associated Press.

Zwolennicy ruchu Khalistanu postulują od lat 40. XX w. utworzenie państwa dla wyznawców religii sikhijskiej na obecnym terenie znajdującego się w Indiach Pendżabu. Sikhizm jest powstałą w XV w. religią łączącą wierzenia hinduskie i muzułmańskie. Obecnie na świecie żyje ok. 27 mln jej wyznawców.

Nieformalny koalicjant liberalnego rządu Justina Trudeau, Nowa Partia Demokratyczna, ma lidera, który jest Sikhem - szefem NDP jest od 2017 r. Jagmeet Singh.