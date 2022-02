Kanada: Premier potępił rosyjski atak na Ukrainę, zapowiedział "znaczące sankcje"

Premier Kanady Justin Trudeau potępił rosyjską inwazję na Ukrainę i zapowiedział znaczące dodatkowe sankcje skoordynowane z grupą G7 i NATO - czytamy w komunikacie prasowym wydanym w środę w nocy czasu miejscowego.

"Kanada potępia w najmocniejszych możliwych słowach bezczelny atak Rosji na Ukrainę. Te niesprowokowane działania są jasnym dalszym pogwałceniem suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy. Są także pogwałceniem zobowiązań Rosji w świetle prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednocznonych" - napisał Trudeau.

"Kanada wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania wszelkich wrogich, prowokacyjnych działań przeciw Ukrainie i do wycofania wszystkich wojsk i sił zastępczych (proxy forces) z kraju" - dodał.

Premier Kanady zapowiedział również, że działania Rosji spotkają się "z poważnymi konsekwencjami".

"Jutro rano odbędę spotkanie z partnerami z grupy G7, gdzie będziemy kontynuować ścisłą i szybką współpracę z NATO i naszymi sojusznikami, by udzielić wspólnej odpowiedzi na te lekkomyślne, niebezpieczne działania, w tym w postaci znaczących sankcji poza tymi ogłoszonymi dotychczas" - czytamy w komunikacie.

"W świetle tych ataków na Ukrainę, Kanada podejmie dodatkowe kroki, by powstrzymać bezpodstawną agresję Rosji. Trwamy w solidarności z Ukrainą, jej narodem i ukraińsko-kanadyjską społecznością tu w Kanadzie. Bezwstydne działania Rosji nie pozostaną bezkarne" - napisał Trudeau.

Kanada nałożyła na Rosję pierwszą część sankcji we wtorek. Są to sankcje finansowe, wobec banków, a także wobec rosyjskich parlamentarzystów. Premier ogłosił również, że Kanada wyśle do 460 dodatkowych żołnierzy na wschodnią flankę NATO, głównie na Łotwę, gdzie w ramach operacji Reassurance stacjonuje znajdująca się pod kanadyjskim dowództwem grupa wojskowa NATO.