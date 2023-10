Kanada: Premier: stoimy po stronie Izraela

Premier Kanady Justin Trudeau nazwał sobotni atak Hamasu na Izrael aktem przemocy "nie do przyjęcia" i dodał, że Kanada stoi po stronie Izraela. Kanadyjska policja wzmocniła ochronę synagog.

"Te akty przemocy są całkowicie nie do przyjęcia. Jesteśmy po stronie Izraela i całkowicie popieramy jego prawo do obrony" - napisał Trudeau na platformie X (dawniej Twitter).

Zaś minister spraw zagranicznych Melanie Joly napisała, że "Kanada jednoznacznie potępia atak terrorystyczny na wielu frontach przeciw obywatelom Izraela dokonany przez Hamas".

Lider Nowej Partii Demokratycznej Jagmeet Singh, ugrupowania, które jest nieformalnym koalicjantem rządu, napisał, że potępia "przerażające ataki Hamasu na Izrael" i podkreślił, że "cywile nigdy nie powinni być celem, a wszyscy zakładnicy muszą być niezwłocznie uwolnieni". Zaś lider konserwatystów, największej partii opozycyjnej, Pierre Poilievre potępił "inwazję Izraela przez terrorystów z Hamasu i sadystyczną przemoc".

W 40 milionowej Kanadzie jest ponad 335 tys. osób pochodzenia żydowskiego, według spisu powszechnego z 2021 r. Jest to trzecia co do wielkości społeczność żydowska na świecie, po Izraelu i USA. W stolicy Kanady Ottawie i innych miastach policja zwiększyła ochronę synagog i meczetów. "Przestępstwa nienawiści nie będą tolerowane" - podkreśliła policja w Ottawie.