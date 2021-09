Kanada: Premier Trudeau skrytykowany przez rywali wyborczych podczas debaty

Podczas drugiej debaty przed zaplanowanymi na 20 września wyborami parlamentarnymi w Kanadzie liderzy ugrupowań opozycyjnych krytykowali premiera Justina Trudeau za zwołanie przedterminowych wyborów, sposób radzenia sobie z pandemią i politykę klimatyczną.

"Musimy wspólnie działać przeciwko pandemii. To nie czas na wybory. Dlaczego zwołał pan te wybory w środku pandemii, panie premierze?" - zwracał się do Trudeau jego najgroźniejszy wyborczy rywal, lider Konserwatywnej Partii Kanady (CPC) Erin O'Toole.

"Istnieją głębokie różnice w naszym podejściu do pandemii. Te wybory dają Kanadyjczykom możliwość wyboru" - bronił swojego stanowiska Trudeau. Kanadyjski premier ogłosił przedterminowe wybory w połowie sierpnia z nadzieją, że jego sformowany po wyborach w 2019 r. mniejszościowy rząd uzyska parlamentarną większość.

Początkowo prowadząca w sondażach Partia Liberalna Kanady (LPC) przegrywa teraz w większości badań opinii publicznej; ugrupowanie O'Toole'a cieszy się ok. 34-proc. poparciem, partia Trudeau - 29-proc.

Pod koniec dwugodzinnej debaty Trudeau zarzucił O'Toolowi związki z lobby producentów broni i chęć ograniczenia prawa do wykonywania aborcji. "Pan O'Toole nie chce powiedzieć Kanadyjczykom, co zamierza robić. Zamiast tego podpisuje układy z grupami interesów (...) to słaby przywódca (...) nie można mu ufać" - zaznaczył premier. O'Toole odpowiedział, że lider liberałów "powie cokolwiek, byleby wygrać wybory". Dodał, że nie ma zamiaru ograniczać prawa do aborcji.

Odbywająca się w środę wieczorem w położonej w prowincji Quebec miejscowości Gatineau i prowadzona w języku francuskim debata była drugą z kolei. W czwartek wieczorem odbędzie się ostatnia przedwyborcza debata, tym razem w języku angielskim. Oprócz szefów CPC i LPC w debatach biorą udział liderzy Bloku Quebeckiego - Yves-Francois Blanchet, Nowej Partii Demokratycznej (NDP) - Jagmeet Singh i Zielonych - Annamie Paul.

"Nie możemy sobie pozwolić na kolejne cztery lata pana Trudeau" - mówił Singh, krytykując podejście premiera do spraw klimatu. Wypomniał mu, że emisje gazów cieplarnianych w Kanadzie wciąż rosną, a Trudeau "dużo mówi, ale mało robi".

Premier bronił reprezentowanej przez swój gabinet polityki klimatycznej, twierdząc, że jest to jedyny "ambitny i realistyczny" program i ostrzegając przed całkowitym zwrotem w tej dziedzinie po dojściu do władzy konserwatystów.

Podczas emocjonalnej wymiany zdań z Blanchetem na temat tożsamości i praw Quebecu, Trudeau przypomniał, że sam uważa się za dumnego ze swojej tożsamości Quebekanina, a lider reprezentującego separatystyczne tendencje ugrupowania nie ma monopolu na wypowiadanie się w imieniu wszystkich mieszkańców tej francuskojęzycznej prowincji.