Kanada: Premier Trudeau starł się z liderami opozycji w kolejnej debacie wyborczej

Stojący przed możliwą klęską w wyborach premier Kanady Justin Trudeau starł się w czwartek podczas ostatniej debaty przedwyborczej z liderami opozycji. Justin Trudeau starał się przede wszystkim przedstawić swojego głównego rywala - konserwatystę Erina O'Toole'a jako słabego i nieskutecznego - pisze Agencja Reutera.

"Problem z O'Toole'em i jego zasadami polega na tym, że mówi same dobrze brzmiące rzeczy i stara się zapewnić wszystkich, że jest silnym liderem, ale nie może przekonać swoich kandydatów do zaszczepienia się" - mówił kanadyjski premier.

Będący liderem Partii Liberalnej Kanady (LPC) Trudeau rozpisał przedterminowe wybory z nadzieją, że jego sformowany po wyborach w 2019 r. mniejszościowy rząd uzyska parlamentarną większość. Początkowo prowadząca w sondażach LPC przegrywa w nich obecnie z kierowaną przez O'Toole'a Konserwatywną Partią Kanady (CPC).

Według czwartkowego sondażu pracowni Ekos, na konserwatystów chciało głosować 33,6 proc. Kanadyjczyków, na liberałów - 30,7 proc. Trzecie miejsce w badaniu z poparciem 15,7 proc. zdobyła lewicowa Nowa Partia Demokratyczna (NDP).

Trudeau przedstawia też wybory jako szansę na wypowiedzenie się Kanadyjczyków na temat polityki wobec pandemii Covid-19. Rząd już wprowadził obowiązkowe szczepienia dla pracowników federalnych, co spotkało się z protestami niektórych grup. O'Toole, chociaż zaznacza, że szanuje szczepienia, opowiada się przeciwko obowiązkowi szczepień.

Lider liberałów oskarżał podczas czwartkowej debaty swojego konserwatywnego rywala o niepoważne traktowanie kwestii związanych ze zmianą klimatu, słabe przywództwo i nieskuteczność. Przekonywał, że wyborcy nie mogą mieć pewności, czy po wygranej O'Toole nie podporządkuje się swoim partyjnym kolegom, spośród których wielu ma o wiele bardziej konserwatywne poglądy od niego m.in. na temat aborcji.

O'Toole zapewnił, że będzie poważnym premierem, który posprząta po skorumpowanych, niekompetentnych i rozrzutnych rządach Trudeau. "To ja przewodzę partii, by mieć pewność, że znów postawimy ten kraj na nogi. Jestem tutaj, by bronić praw wszystkich Kanadyjczyków, kobiet i członków społeczności LGBTQ" - podkreślił O'Toole.

Odbywająca się w czwartek wieczorem debata była trzecią i ostatnią z kolei. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, podczas których używano języka francuskiego, liderzy rozmawiali po angielsku. Oprócz szefów CPC i LPC w debatach brali udział liderzy Bloku Quebeckiego - Yves-Francois Blanchet, NDP - Jagmeet Singh i Zielonych - Annamie Paul.

Podczas ostatniej debaty politycy spierali się również m.in. o politykę zagraniczną oraz postawę rządu wobec rdzennych mieszkańców Kanady.