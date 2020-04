Kanada: Premier Trudeau: uzgodniliśmy z USA przedłużenie zamknięcia granicy

Władze Kanady i USA uzgodniły przedłużenie zamknięcia granicy na kolejne 30 dni na takich samych warunkach jak dotychczas – poinformował w sobotę kanadyjski premier Justin Trudeau.

W środę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że granica USA i Kanady będzie "jedną z tych, gdzie obostrzenia zostaną najwcześniej złagodzone, Kanada dobrze sobie radzi, my dobrze sobie radzimy, więc zobaczymy".

Kanadyjscy eksperci zwracają od kilku dni uwagę, że zastosowane środki ochrony Kanadyjczyków przed pandemią Covid-19, w tym zachowywanie odległości w kontaktach z innymi ludźmi, przynoszą efekty i krzywa wzrostu zachorowań zaczyna się wypłaszczać. Kanada zamknęła możliwości wjazdu na swoje terytorium 16 marca dla osób bez kanadyjskiego obywatelstwa lub prawa stałego pobytu, a dwa dni później w porozumieniu z USA zamknęła swoją jedyną lądową granicę. Od miesiąca dozwolony jest jedynie przewóz niezbędnych towarów przez granicę kanadyjsko-amerykańską.

Przez ostatnie dni dziennikarze pytali wielokrotnie Trudeau i członków rządu podczas codziennych konferencji prasowych o rozmowy na temat utrzymania restrykcji na granicy i czy jeśli USA otworzą granicę ze swojej strony to Kanada będzie musiała znieść swoje ograniczenia w podróżach.

Trudeau mówił w piątek ogólnie o trwających "wyjątkowo produktywnych" rozmowach i o tym, że rząd będzie "słuchał tego, co mówi nauka, będzie monitorować rozwój sytuacji w Kanadzie i na całym świecie przed podjęciem decyzji".

Wicepremier Chrystia Freeland podkreślała, że Kanada stoi na stanowisku, iż właściwą rzeczą jest przedłużenie restrykcji, a rozmowy z administracją amerykańską są "bardzo konstruktywne", zaś relacje z USA są "wyjątkowo przyjazne". "Decyzje w sprawie kanadyjskiej granicy są podejmowane przez Kanadyjczyków" - powiedziała w czwartek Freeland.

Jak poinformował w sobotę Trudeau, warunki zamknięcia granicy z USA pozostają takie same, z gwarancjami przepływu niezbędnych dóbr i usług. Na pytanie dziennikarza, który poprosił o bardziej szczegółowe wyjaśnienia dlaczego przedłużono restrykcje, czy np. dlatego, że USA są niezdolne do kontrolowania sytuacji na swoim terytorium, premier odpowiedział, że dotychczasowe działania Kanady przyczyniły się do spowolnienia tempa rozwoju pandemii "i będziemy kontynuować te działania".

Według rządowych danych z soboty, w Kanadzie zarejestrowano ogółem 32,4 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i 1346 zgonów na Covid-19. Kanada ma 38 mln ludności. W liczących ponad 328 mln ludności USA odnotowano 715,1 tys. zakażeń i 37 889 przypadków śmiertelnych.

Z Toronto Anna Lach