Kanada: Premier Trudeau wystąpi z wnioskiem o przedterminowe wybory

Premier Kanady Justin Trudeau złoży w niedzielę wizytę gubernator generalnej Mary Simon - poinformował w sobotę jego urząd. Jak się oczekuje premier zwróci się o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych, które miałyby się odbyć już w przyszłym miesiącu.

W komunikacie urzędu premiera nie podano celu wizyty jednak - jak już wcześniej podawały źródła poinformowane - Trudeau dąży do przeprowadzenia wyborów do parlamentu federalnego we wrześniu br., dwa lata przed terminem.

Prerogatywa rozpisywania wyborów parlamentarnych należy do gubernator generalnej, jako przedstawicielki formalnej głowy państwa - brytyjskiej królowej Elżbiety II.

Zdaniem ekspertów ds. prawa konstytucyjnego, Simon przychyli się do wniosku.

Reuter wyraża opinię że Trudeau liczy na to, iż pomyślny przebieg akcji szczepień przeciw Covid-19 i odrodzenie gospodarcze po okresie pandemii umożliwią mu umocnienie jego pozycji i dalsze sprawowanie władzy.

Według sondaży opinii publicznej, centrolewicowi liberałowie Trudeau wyprzedzają konserwatywnych rywali jednak nie jest to przewaga wystarczająca aby zapewnić im zdecydowaną przewagę w liczącej 338 deputowanych w Izbie Gmin.

W ostatnich wyborach z 2019 r. Partia Liberalna nie zdołała uzyskać większości, co uczyniło ją zależną od ugrupowań opozycyjnych.