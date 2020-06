Kanada: Premier Trudeau wziął udział w demonstracji przeciw rasizmowi

Premier Kanady Justin Trudeau dołączył do demonstracji przeciw rasizmowi, która odbyła się w piątek po południu w stolicy kraju Ottawie, przed budynkiem parlamentu. Manifestacje odbywały się również w wielu innych miastach Kanady.

Trudeau dołączył do liczącej ok. 5 tys. uczestników manifestacji w Ottawie - podały media. Tak, jak wszyscy uczestnicy przyklęknął na jedno kolano na 8 minut i 46 sekund - tyle czasu umierał w Minneapolis George Floyd, duszony kolanem przez policjanta.

Następnie ottawska manifestacja ruszyła ulicami miasta do punktu, gdzie zaplanowano kolejne wystąpienia aktywistów ruchów antyrasistowskich. Trudeau odłączył od grupy i wszedł do budynku parlamentu - poinformowali obecni na miejscu dziennikarze.

W ottawskiej demonstracji uczestniczyli też parlamentarzyści oraz dwóch ministrów: obrony Harjit Sajjan oraz minister ds. rodziny Ahmed Hussen. Dziennikarze rozmawiali z Hussenem, który urodził się w Somalii i podkreślał, że "kiedy ludzie mówią, iż życie ludzi o czarnym kolorze skóry ma znaczenie, to nie mówią, że życie innych ludzi nie ma znaczenia; mówią natomiast, że życie czarnych także ma znaczenie".

Jeszcze rano, kiedy dziennikarze pytali Trudeau czy weźmie udział w manifestacji, premier mówił tylko, że Kanadyjczycy demonstrują w pokoju, by doprowadzić do zmian i dodał, że spodziewa się, że w manifestacjach wezmą udział tysiące Kanadyjczyków.

Dotychczas Trudeau pytany o sytuację w USA i brutalność policji podkreślał, że jak wszyscy obserwuje wydarzenia po śmierci Floyda z uwagą i wewnętrznym wzburzeniem. Kiedy we wtorek poproszono go o skomentowanie propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa, by użyć wojska w związku z niepokojami, Trudeau przez 21 sekund milczał, jak policzyli obserwujący transmitowaną konferencję prasową, zanim odniósł się do problemu rasizmu, także w Kanadzie.

Kilka tysięcy osób uczestniczyło też w piątkowej spokojnej demonstracji w śródmieściu Toronto, którą organizatorzy nazwali "Nie mogę oddychać, Toronto", na pamiątkę słów, które 46-letni Floyd wypowiedział przed śmiercią. W manifestacji wziął też udział szef torontońskiej policji Mark Saunders, który sam ma czarny kolor skóry. Saunders przyklęknął na jedno kolano, podziękował uczestnikom manifestacji. Na Twitterze Saunders napisał, że policja w Toronto w pełni popiera pokojowe i bezpieczne protesty podczas tego weekendu.W Toronto zapowiedziano na weekend kolejne demonstracje i zgromadzenia.

Jeszcze w czwartek część sklepów w śródmieściu Toronto zabezpieczyła szyby wystaw. Media podawały, że organizatorzy manifestacji otrzymali sygnały o zorganizowanych grupach chuliganów, którzy wybierali się do Toronto. Do popołudniowych godzin w piątek nie miały jednak miejsca żadne próby rozbijania wystaw czy okradania sklepów.

W piątek demonstracje odbyły się też w Reginie (Saskatchewan), w Vancouver (Kolumbia Brytyjska)- gdzie było ok. 3,5 tys. osób, w Moncton (Nowy Brunszwik) i Halifaksie (Nowa Szkocja). W tygodniu odbyło się już wiele mniejszych demonstracji w różnych miastach, na piątkowy wieczór planowane są kolejne m.in. w Montrealu (Quebec) i Edmonton (Alberta).

Kanada jest oficjalnie państwem wielokulturowym. Jednym z powodów do dumy Kanadyjczyków jest tzw. podziemny pociąg, czyli działajacy od początku XIX w. szlak przerzutu amerykańskich niewolników do Kanady, gdzie ostatnie pozostałości niewolnictwa zniesiono w 1834 r.

Jednak także w Kanadzie osoby o kolorze skóry innym niż biały mają problemy i są dyskryminowane. Dotyczy to zarówno pierwotnych mieszkańców Kanady, Indian i Inuitów, jak i nie-białych imigrantów. Także w Kanadzie media informują o przypadkach brutalności policji, takich jak np. kilka lat temu głośny przypadek Sammiego Yatima w Toronto, który został zastrzelony przez policjanta, choć trzymał w dłoni tylko niewielki nóż, a w wagonie tramwaju nie było żadnych innych osób.

W ostatnich dniach w Kanadzie prowadzona jest dyskusja na temat możliwych zmian w budżetach policji.

z Toronto Anna Lach