Kanada: Premier Trudeau: z prezydentem Polski rozmawialiśmy o wsparciu Ukrainy

Możliwości wsparcia Ukrainy były jednym z tematów telefonicznej rozmowy premiera Kanady Justina Trudeau z prezydentem RP Andrzejem Dudą - podał w nocy z niedzieli na poniedziałek komunikat biura prasowego premiera Kanady.

"Premier i Prezydent rozmawiali o podzielanych wspólnie obawach dotyczących narastającej obecności rosyjskich sił wojskowych na Ukrainie i w pobliżu jej granicy oraz o trwających również rosyjskich działaniach agresywnych i destabilizacyjnych" - napisano w komunikacie.

Biuro prasowe kanadyjskiego premiera podało także, iż politycy rozmawiali o możliwościach wsparcia Ukrainy, odnieśli się również do "odwagi i determinacji mieszkańców Ukrainy, szczególnie wobec trwającego gromadzenia rosyjskich wojsk wzdłuż granicy Ukrainy". Premier Kanady podkreślił "znakomitą współpracę" między Kanadą a Polską, a prezydent Polski podziękował za przyjaźń Kanady. Poruszono też kwestię możliwych wspólnych działań w przyszłości.

W komunikacie zaznaczono, że premier Kanady potwierdził "stałe wsparcie Kanady dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy oraz podkreślił, że każde dalsze wkroczenie Rosji na teren Ukrainy będzie miało poważne konsekwencje, wliczając w to skoordynowane sankcje". Odnosząc się do ostatnich rozmów z prezydentem USA oraz przywódcami krajów Europejskich, premier Kanady i prezydent Polski "podkreślili wagę koordynacji i jedności między sojusznikami".

Wcześniej w niedzielę Andrzej Duda we wpisie na Twitterze uznał rozmowę z kanadyjskim premierem za bardzo cenną. "Polska i Kanada kontynuują swoje wysiłki na rzecz integralności terytorialnej i dobrobytu Ukrainy oraz wolności i demokracji na Białorusi" - podkreślił prezydent we wpisie. Dodał, że Polska i Kanada mają takie samo zdanie na temat pochodzenia zagrożeń dla stabilności regionu.

Na Ukrainie Kanada prowadziła wojskową misję szkoleniową w ramach operacji UNIFIER i pod koniec stycznia br. została ona przedłużona do końca marca 2025 r. Jednak w weekend siły te zostały wycofane z Ukrainy i, jak podał w niedzielę publiczny nadawca CBC, ok. 260 kanadyjskich żołnierzy jest obecnie w Polsce. Nie wiadomo, czy jest to ich nowe miejsce stacjonowania. Wcześniej Kanada przekazała Ukrainie wojskowe wyposażenie, w tym systemy wywiadowcze, a także środki ochrony osobistej dla żołnierzy.

Z Toronto Anna Lach