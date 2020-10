Kanada: Próby wpływania Chin na lokalną politykę w Kanadzie

W Kolumbii Brytyjskiej będą się w przyszłym tygodniu wybory do parlamentu tej kanadyjskiej prowincji, a media analizują przy tej okazji, jak znajdujące się po drugiej stronie Pacyfiku Chiny próbują wpływać na politykę w Kanadzie.

Dziennik "The Globe and Mail" opublikował w ostatnim czasie raport na temat wspieranego przez komunistyczny rząd Chin Instytutu Konfucjusza, który organizował lekcje mandaryńskiego w szkołach Kolumbii Brytyjskiej, "jednocześnie zwracając się do urzędników o udzielanie informacji na temat rozwoju sytuacji politycznej".

Dziennik wskazywał, że "obawy związane z wpływami chińskiego rządu sprawiły, iż inne kuratoria w Kanadzie odrzucały propozycje Instytutu Konfucjusza, w tym - w 2014 r. kuratorium szkół publicznych w Toronto (Toronto District School Board); w ub.r. prowincja Nowy Brunszwik zapowiedziała usunięcie wszystkich ośrodków Instytutu Konfucjusza do 2022 r.".

"The Globe and Mail" cytował maile, w których administratorzy Instytutu z Chin domagali się raportów o "zewnętrznym otoczeniu - w tym o polityce i dyplomacji, jak i informacji o nastawieniu do Instytutu wśród lokalnej administracji i liderów społeczności".

Publikowany w Hongkongu angielskojęzyczny dziennik "South China Morning Post" ("SCMP") opisał w minionym tygodniu działania chińskich emigrantów na rzecz włączenia sprawy Chin do programów wyborczych partii w Kolumbii Brytyjskiej, choć regionalne wybory w zasadzie nie dotyczą polityki zagranicznej. "Aktywiści (…) rozpoczęli kampanię +nie ma Kolumbii Brytyjskiej dla Xi (Jinpinga - prezydenta Chin)+, a kampania ogłosiła wykaz nazwisk kandydatów, których oznaczono jako +sprzyjający Komunistycznej Partii Chin+ lub +przeciwny wpływom KPCh+" - pisał "SCMP".

Działalność Instytutu Konfucjusza od dawna wywołuje kontrowersje w Kanadzie. Dziennik "The National Post" w styczniu ub.r. pisał, że dochodziło do starć zwolenników Instytutu z jego przeciwnikami, którym zarzucano zdradę Chin. Dziennik przypominał działalność United Front Work Department (UFWD) i wypowiedź Xi Jinpinga z sierpnia ub.r., który wezwał emigrantów, by pamiętali "wezwanie partii i narodu". UFWD to departament podlegający bezpośrednio komitetowi centralnemu KPCh, jego rolą - jak wskazują specjaliści - jest zbieranie informacji użytecznych dla chińskiego wywiadu i nawiązywanie kontaktów, od lokalnych stowarzyszeń chińskich emigrantów, przez uniwersytety, po artystów. Celem jest tworzenie opinii i postaw sprzyjających Chinom.

Według informacji dziennikarzy telewizji Global News z kwietnia br., potwierdzonych przez federalną policję (RCMP) oraz kanadyjki wywiad (CSIS), niektóre osoby działające w Kanadzie na rzecz UFWD są obserwowane przez te instytucje. Podobne działania jak w Kanadzie Chiny prowadzą m.in. w Australii.

W liczącej nieco ponad 5 mln mieszkańców (13,2 proc. ludności Kanady) Kolumbii Brytyjskiej ok. 12 proc. osób zadeklarowało się w spisie powszechnym z 2016 r. jako Chińczycy. W niektórych okręgach odsetek wyborców będących Chińczykami przekracza 50 proc.

Media od lat opisywały działalność chińskich organizacji przestępczych w Kolumbii Brytyjskiej, legalizujących pochodzące m.in. z handlu narkotykami pieniądze poprzez hazard i transakcje na rynku mieszkaniowym. Od lat pytania wywołuje np. zawarta w 2012 r. przez konserwatywny rząd Stephena Harpera umowa o ochronie inwestycji (FIPA), dająca duże uprawnienia chińskim firmom.

Kanada ma trudne relacje z Chinami w związku z zatrzymaniem w Vancouver w grudniu 2018 r. na wniosek USA wiceprezes koncernu technologicznego Huawei Meng Wanzhou; toczy się obecnie jej proces ekstradycyjny. Chiny w odwecie zatrzymały dwóch Kanadyjczyków, Michaela Spavora i Michaela Kovriga, co premier Kanady Justin Trudeau określił we wtorek jako "politykę wymuszania".

Najnowsza próba mieszania się przez Chiny do kanadyjskiej polityki to wypowiedź ambasadora Chin Conga Peiwu, który w czwartek skrytykował Kanadę za udzielanie azylu członkom demokratycznej opozycji z Hongkongu, nazywając to mieszaniem się w wewnętrzne sprawy Chin.

Według Research Co., ośrodka badań opinii publicznej z Vancouver, w lipcu br. 67 proc. Kanadyjczyków postrzegało Chiny negatywnie, w Kolumbii Brytyjskiej odsetek złych opinii wynosił 70 proc.

Z Toronto Anna Lach