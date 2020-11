Kanada: Proces w Quebecu odpowie na pytania, jak daleko sięga laickość

Ustawa prowincji Quebec, która zakazuje osobom zatrudnionym w sektorze publicznym noszenie widocznych symboli religijnych, jest od poniedziałku przedmiotem historycznego, jak piszą kanadyjskie media, procesu sądowego.

Tzw. Ustawa 21 to ustawa o laickości, która weszła w życie w połowie czerwca ub.r. Osoby "w pozycji władzy", czyli m.in. nauczyciele, policjanci, rządowi prawnicy, nie mogą będąc w pracy nosić widocznych symboli religijnych. Osoby, które były zatrudnione na terenie Quebecu przed wejściem ustawy w życie, korzystają z przywilejów nabytych.

W wielu opiniach cytowanych w kanadyjskich mediach ustawa wymierzona jest głównie w muzułmańskie kobiety. Zdarzały się odmowy zatrudniania nauczycielek muzułmanek, które zakrywają głowę hidżabem, utraty pracy czy awansu - takie właśnie argumenty przedstawili w poniedziałek skarżący. Skarga rozpatrywana przez sąd to cztery połączone pozwy.

Z kolei rząd Quebecu argumentuje, że w prowincji narastały pytania o miejsce religii w miejscu publicznym, a ustawa została uchwalona przez demokratycznie wybrany parlament i cieszy się wysokim poparciem. Instytut badania opinii publicznej CROP podawał np. ponad rok temu, że 72 proc. mieszkańców Quebecu uważa, że sędziowie nie powinni nosić żadnych widocznych symboli religijnych, 71 proc. popierało taki zakaz dla policjantów i prokuratorów, 67 proc. dla strażników więziennych, a 65 proc. dla nauczycieli.

Proces, który - jak szacują media - może potrwać przynajmniej miesiąc, nie jest pierwszym wystawieniem przepisów o laickości na próbę w sądzie. W połowie grudnia ub.r. Sąd Apelacyjny Quebecu rozpatrywał wniosek o zawieszenie ustawy do czasu orzeczenia o jej zgodności z konstytucją, ale uznał, że nie może tego zrobić. Parlament Quebecu, uchwalając ustawę, wpisał bowiem do niej, że może ona naruszać konstytucję Kanady, czyli zastosował tzw. klauzulę opt-out, przewidzianą w konstytucji. Klauzula przeznaczona na wyjątkowe sytuacje pozwala na czasowe zawieszanie rozwiązań konstytucyjnych. Nie wszystkie przepisy konstytucji można zawiesić, np. nie można naruszać równych praw kobiet i mężczyzn.

Sąd zwrócił wówczas uwagę, że noszenie symboli religijnych w pracy nie jest jednak absolutnym wymogiem wiary, a ustawa nie przekreśla dostępu do stanowisk "chrześcijanom, żydom, muzułmanom".

Jak podkreślają media, niezależnie od rozstrzygnięcia ustawa zapewne trafi przed Sąd Najwyższy Kanady, a rozstrzygnięcia w dużej mierze zdefiniują, czym jest kanadyjska demokracja. Publiczny nadawca CBC wskazywał, że z jednej strony jest przekonanie, iż prawo jest określane przez parlament, a z drugiej - że wiele praw zwyczajowych nie może być przez parlament zmienianych.

Stanowiąca część konstytucji Kanadyjska Karta Praw i Wolności wymienia wśród praw fundamentalnych prawo do wolności sumienia i religii. Jednak w roku 1985 Sąd Najwyższy Kanady, w sprawie Regina przeciw Big M Drug Mart, orzekł, że "jednakowo chronione i z tego samego powodu jest wyrażanie i okazywanie niereligijności oraz odmowa uczestniczenia w praktykach religijnych". Dodatkowo Quebec od czasów tzw. spokojnej rewolucji, która w latach 60. XX w. pozbawiła Kościół katolicki uprzywilejowanej pozycji, wpływu na politykę, szkoły i życie publiczne, jest szczególnie wyczulony na utrzymanie świeckości państwa.

Aktualnym kontekstem sądowej batalii o laickość Quebecu jest zajmowanie przez polityków stanowisk w sprawie zabójstwa francuskiego nauczyciela Samuela Paty'ego, który posłużył się karykaturami Mahometa opublikowanymi w 2015 r. przez satyryczny "Charlie Hebdo" jako przykładem wolności wypowiedzi.

Premier Kanady Justin Trudeau potępił morderstwa popełnione we Francji przez osoby uważające się za obrońców islamu i zadeklarował w miniony piątek: zawsze będziemy bronić swobody wypowiedzi". Dodał, że "wolność wypowiedzi nie jest bez granic (…) w pluralistycznym społeczeństwie musimy uważać na skutki naszych słów", choć podkreślił, że społeczeństwo jest gotowe na debatę w tej kwestii. Premier Quebecu Francois Legault, który otwarcie mówi, że jest katolikiem, powiedział w poniedziałek, że "całkowicie nie zgadza się" z Trudeau i staje po stronie prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Macron opowiada się za prawem do wolności wypowiedzi, w tym do krytyki religii.

Z Toronto Anna Lach