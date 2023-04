Kanada: Protest klimatyczny topless i różowa farba na schodach biura premiera

Aktywistka organizacji działającej na rzecz ochrony klimatu oblała w sobotę farbą ściany przy schodach budynku biura premiera Kanady i przykuła się łańcuchem do poręczy. Organizacja On-2-Ottawa domaga się działań przeciwdziałających zmianom klimatu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na zdjęciach umieszczonych na Twitterze przez On-2-Ottawa widać kobietę ubraną tylko w różowe spodnie i ściany oblane różową farbą (https://bit.ly/3GQQs5F). Kobieta na zdjęciu trzyma różowy baner z napisem "Demand Climate Action Now!" (żądamy działań na rzecz klimatu teraz).

Telewizja CTV News pokazywała nagranie, na którym strażacy przecinali łańcuchy. Aktywistkę policja ubrała i zabrała w kajdankach.

Komunikat rozpowszechniany przez grupę domaga się szybkich działań przeciwdziałających zmianom klimatu, "nie za pięć do dziesięciu lat (…) czas na dramatyczne działania jest teraz". Aktywiści zwrócili też uwagę, że nadmierne wydobycie surowców prowadzi do groźnych konsekwencji.

W opublikowanym w czwartek raporcie "Banking on Climate Chaos" stwierdzono, że bankiem zapewniającym największe finansowanie wydobycia paliw kopalnych na świecie w 2022 roku jest największy bank Kanady - Royal Bank of Canada, z ponad 42,1 mld dolarów wsparcia. Natomiast w pierwszej dwudziestce banków najbardziej zaangażowanych w finansowanie wydobycia paliw kopalnych jest pięć największych kanadyjskich banków. Dwa tygodnie temu w Toronto, w parlamencie prowincji Ontario, Indianie protestowali przeciwko propozycjom rządu prowincji, które mają prowadzić do szybszego wydawania zgód na uruchamianie nowych kopalń.

On-2-Ottawa to kanadyjska grupa aktywistów klimatycznych, która w ostatnich miesiącach zorganizowała kilka podobnych do sobotnich akcji, m.in. w połowie marca br. ta sama aktywistka, która w sobotę protestowała przed budynkiem kancelarii premiera, przerwała występ Avril Lavigne podczas ceremonii wręczania nagród Juno. W sierpniu br. "karawana" zorganizowana przez aktywistów ma dotrzeć do Ottawy i tam zachęcać do "pokojowego obywatelskiego nieposłuszeństwa".

Z Toronto Anna Lach