Kanada: Prowincja Alberta prosi o pomoc w budowie szpitali polowych dla chorych na Covid-19

Władze prowincji Alberta zwróciły się do rządu federalnego Kanady i kanadyjskiego Czerwonego Krzyża o pomoc w budowie szpitali polowych dla chorych na Covid-19, ponieważ istniejące szpitale są przeciążone - podał publiczny nadawca CBC, powołując się na wewnętrzne dokumenty rządowe.

Premier prowincji Jason Kenney zapewnił jednak, że jest to tylko kwestia planowania.

Alberta z 4,3 mln ludności jest czwartą co do wielkości prowincją Kanady po Ontario (14,5 mln), Quebec (prawie 8,5 mln) i Kolumbii Brytyjskiej (5 mln). Jednak w listopadzie liczba nowych zachorowań na Covid-19 w Albercie dorównała dotychczas najbardziej dotkniętym pandemią prowincjom - Ontario i Quebec.

Konserwatywny rząd premiera Kenneya, od zakończenia 15 czerwca stanu "zagrożenia zdrowotnego" nie wprowadzał poważnych restrykcji, odwoływał się do "osobistej odpowiedzialności". Rząd Alberty odrzucił nawet możliwość wykorzystania przez mieszkańców prowincji bezpłatnej federalnej aplikacji na smartfony, która powiadamia o kontakcie z osobą zakażoną.

Władze twierdziły, że aplikacja Alberty jest lepsza, choć w ciągu pół roku pozwoliła wykryć zaledwie kilka przypadków. Aktor William Shatner, czyli kapitan Kirk ze "Star Trek", skrytykował na Twitterze decyzję władz prowincji: "To dziwaczne i niebezpieczne".

CBC powołała się na dokument rządu Alberty, w którym szacowano, że potrzebne są szpitale polowe na łącznie 700 łóżek, plan taki przedyskutowano 23 listopada, a następnego dnia urzędnicy oglądali m.in. olimpijski stadion w Calgary.

Tymczasem tego samego dnia premier Kenney odrzucił apele o lockdown, wprowadził zakaz spotkań w domach i zdalne lekcje dla uczniów od 7 klasy w górę. Zapowiedział, że rząd nie podda się "politycznej presji lub ideologicznym podejściom". Twierdził, że nie ma prawa wprowadzać lockdownu, chociaż - jak wskazywały media - konstytucja daje rządom takie uprawnienia.

Niemniej władze medyczne Alberty przygotowały kilka wariantów planu z datą 28 listopada, zakładając uruchomienie polowych szpitali w grudniu lub styczniu i wskazując, że do ich obsługi będzie prawdopodobnie potrzebna pomoc wojska. Ujawniona w mediach nota do szpitali w Albercie apeluje o ograniczanie wykorzystania tlenu.

Według informacji w mediach federalna minister zdrowia Patti Hajdu rozmawiała z ministrem zdrowia Alberty Tylerem Shandro i miała zapewnić o pomocy Ottawy w otwarciu dwóch szpitali polowych. Kolejne dwa zapewnić ma Czerwony Krzyż.

Badania Angus Reid wskazują, że mieszkańcy Alberty są dwa razy częściej niż mieszkańcy innych prowincji "cynicznymi rozsiewaczami Covid", czyli takimi, którzy nie noszą maseczek i odrzucają sugestie, by zmienić zachowania w związku z zaleceniami lekarzy.

Nawet konserwatywni politycy rządzący w innych prowincjach zaczęli krytykować Albertę. Minister zdrowia prowincji Ontario Christine Eliott, kiedy dziennikarze spytali ją o kryzys w Ontario odpowiedziała, że "jeśli chcecie mówić o kryzysie, czy przyjrzeliście się Albercie".

Magazyn "The Tyee" przypomniał, że Kenney nie chce np. wprowadzić obowiązkowych maseczek, by nie narażać się swoim wyborcom. Alberta sprawia też problemy sąsiadom: naczelna lekarz Kolumbii Brytyjskiej dr Bonnie Henry ujawniła, że grupa hokeistów pojechała grać do Alberty, część wróciła chora i pozarażała rodziny. Satyryczny magazyn "The Beaverton" podsumowywał, że "nowe badanie wskazuje, iż nadmierna duma premiera Jasona Kenneya jest nową wiodącą przyczyną zgonów w Albercie".

Sytuacja pogorszyła się w ostatnich dniach także w innych prowincjach. Premier prowincji Quebec Francois Legault wycofał się w czwartek z wcześniejszej zgody na dwa świąteczne spotkania rodzin i powiedział, że "musimy zostać w domu". Konserwatywny premier Manitoby Brian Pallister zaapelował w czwartek do mieszkańców prowincji, by podczas świąt zostali w domach i dodał "jeśli nie sądzicie, że Covid jest prawdziwy, jesteście idiotami".

Według zbiorczej informacji CBC z czwartku, w Kanadzie stwierdzono dotychczas 395 576 przypadków Covid-19, zmarło ponad 12,3 tys. osób.

Z Toronto Anna Lach