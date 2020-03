Kanada przeciwna rozmieszczeniu amerykańskich wojsk wzdłuż wspólnej granicy

Kanada będzie starała się odwieść Stany Zjednoczone od planów rozmieszczenia wojska wzdłuż wspólnej granicy w celu przechwytywania migrantów - oświadczył w czwartek premier Justin Trudeau.

"Kanada i USA mają najdłuższą na świecie niezmilitaryzowaną granicę i w interesie obu naszych krajów jest, by tak zostało - powiedział Trudeau podczas codziennej konferencji prasowej przed swoją siedzibą Rideau Cottage w Ottawie. - Prowadzimy o tym rozmowy z USA" - dodał.

O możliwości rozmieszczenia wojsk przez USA w celu przechwytywania migrantów, próbujących przekroczyć granicę w sposób nieuporządkowany jako pierwsza doniosła kanadyjska telewizja Global News. Jak od osób zbliżonych do rozmów dowiedział się publiczny nadawca CBC News, Biały Dom rozważa rozmieszczenie około 1000 żołnierzy w odległości 25 km od granicy. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

W bardziej zdecydowanym tonie wypowiedziała się wicepremier Kanady Chrystia Freeland.

"Kanada kategorycznie sprzeciwia się tej propozycji ze strony USA i daliśmy to bardzo, bardzo jasno do zrozumienia naszym amerykańskim partnerom" - powiedziała Freeland w czwartek.

"Ostatecznie każdy kraj podejmuje własne decyzje, ale łączy nas (z USA - PAP) ważne, cenne partnerstwo, i dlatego dajemy jasno znać o stanowisku Kanady" - dodała.

Ruch graniczny między Kanadą i USA jest w tej chwili ograniczony do niezbędnego minimum. Granica pozostaje otwarta dla pracowników firm działających w obu krajach i dla przewozu towarów.

W poniedziałek Waszyngton ogłosił 30-dniową umowę z Kanadą i Meksykiem o natychmiastowym odsyłaniu nieregularnych migrantów do krajów, z których przybyli lub do krajów pochodzenia. Zdaniem ministerstwa bezpieczeństwa krajowego, ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Z Toronto Alicja Minda