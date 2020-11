Kanada przedłużyła ograniczenia wjazdu dla osób niebędących jej obywatelami

Rząd federalny przedłużył ograniczenia wjazdu do Kanady dla osób bez kanadyjskiego paszportu lub prawa stałego pobytu do 21 stycznia 2021. Trwają prace nad umożliwieniem wjazdu sportowcom udającym się na zawody.

Minister bezpieczeństwa publicznego Bill Blair i minister zdrowia Patty Hajdu poinformowali w komunikacie, że obowiązek 14-dniowej kwarantanny i restrykcje związane z wjazdem do Kanady dla osób, które nie mają kanadyjskich dokumentów i przyjeżdżają z krajów innych niż USA, zostają przedłużone do 21 stycznia.

Zakaz podróży do Kanady dla osób z amerykańskim paszportem oraz innych podróżnych wjeżdżających do Kanady z USA obowiązuje do 21 grudnia i, jak podkreślono w niedzielnym komunikacie, może być przedłużony. Daty dotyczące ograniczeń wjazdu z USA i pozostałych krajów zostały skoordynowane, by - jak wskazuje komunikat - przyszłe zmiany mogły być ogłaszane w sposób niebudzący wątpliwości.

Jednocześnie poinformowano, że rząd pracuje nad zasadami umożliwiającymi wjazd zagranicznym sportowcom, by mogli uczestniczyć w organizowanych w Kanadzie zawodach.

"Odpowiedź Kanady na Covid-19 jest budowana na najnowszych informacjach medycznych. Będziemy dostosowywać środki ochrony na tej właśnie podstawie" - podkreśliła cytowana w komunikacie Hajdu.

16 marca br. Kanada zamknęła swoje granice dla osób bez kanadyjskiego obywatelstwa lub prawa stałego pobytu. Dwa dni później zamknięto również granicę z USA dla "nie niezbędnych" podróży, ten zakaz przekraczania granicy przedłużany jest co miesiąc.

Obecnie kanadyjskie regulacje zezwalają na podróże niezbędne, takie jak w przypadku kierowców przewożących towary przy wjazdach z USA. W minionych miesiącach rozszerzano grupę osób z szeroko traktowanych rodzin Kanadyjczyków, które mogą wjechać do Kanady, dodano też możliwość wjazdu z powodów humanitarnych, czyli np. dla osób, które muszą się spotkać z ciężko chorym członkiem rodziny. W tych przypadkach niezbędne jest jednak uzyskanie zgody z Kanady na wjazd.

Kiedy w marcu rząd federalny ogłaszał zamknięcie granicy, w Kanadzie notowano 375 potwierdzonych i wstępnie rozpoznanych przypadków koronawirusa. Dotychczas w Kanadzie stwierdzono 370278 zakażeń, 12032 osób zmarło.

Z Toronto Anna Lach