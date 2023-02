Kanada przekaże Ukrainie kolejne czołgi Leopard

Kanada przekaże Ukrainie kolejne cztery czołgi Leopard 2, amunicję, 32 mln dolarów kanadyjskich na wzmocnienie bezpieczeństwa oraz nałoży na Rosję nowe sankcje, w tym na członków rządu i urzędu prezydenta Rosji – poinformował w piątek premier Justin Trudeau.

Poza czterema już znajdującymi się w Polsce kanadyjskimi czołgami Leopard 2, używanymi w prowadzonych przez kanadyjską armię szkoleniach dla ukraińskich żołnierzy, Kanada przekaże kolejne cztery takie czołgi. Ponadto na Ukrainę trafi opancerzony pojazd ratowniczy i ponad 5 tys. pocisków kalibru 155 mm - poinformował Trudeau podczas konferencji prasowej w rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zapytany o szkolenia ukraińskich pilotów nie odpowiedział wprost, ale podkreślił, że Kanada będzie wspierać Ukrainę tak, jak tylko to będzie możliwe.

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly zapowiedziała w piątek wcześniej przekazanie Ukrainie 32 mln CAD na rozminowywanie, wsparcie dla bezpieczeństwa i "przeciwdziałania chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym zagrożeniom, które podważają bezpieczeństwo całego regionu".

"Putin myślał, że jego inwazja odniesie szybkie zwycięstwo, ale się pomylił. Ukraińcy mocno trwają od 365 dni, i nadal będą, a kiedy Rosja kontynuuje brutalną wojnę przeciw Ukrainie, Kanada i Kanadyjczycy będą wspierać ukraiński naród tak długo, jak będzie trzeba" - powiedział Trudeau.

Pytany o dezinformacyjne działania Rosji dodał, że "nie jest żadnym zaskoczeniem, że Rosja rozpowszechnia dezinformację". Zapowiedział też, że Kanada i sojusznicy będą działać na rzecz "rozpowszechniania informacji" wśród Rosjan, m.in. o rzeczywistych kosztach wojny.

Trudeau ogłosił też nowe sankcje wobec 122 osób i 13 podmiotów w Rosji. Wśród objętych sankcjami znaleźli się m.in. członkowie rządu, kancelarii prezydenta Rosji, parlamentarzyści, wojskowi, rodziny osób wcześniej objętych sankcjami. Druga część nowych sankcji objęła 50 podmiotów sektora zbrojeniowego, a trzecia to zakaz eksportu do Rosji "chemicznych elementów" niezbędnych do produkcji elektroniki oraz zakaz importu z Rosji wszelkiej broni i amunicji.

Odnosząc się do stanowiska Chin nt. negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją, Trudeau powiedział, że byłoby dobrze, by Chiny zajęły mocniejsze stanowisko w sprawie obrony zasad suwerenności. Wskazał, że Chiny bronią tej zasady, ale "jeśli idzie o Ukrainę, to Chinom brakuje przekonania i stanowczości".