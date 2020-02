Kanada przekazuje pomoc Chinom; przybył drugi samolot z Kanadyjczykami z Wuhanu

Drugi samolot z Kanadyjczykami ewakuowanymi z chińskiego miasta Wuhan, które jest centrum epidemii koronawirusa, wylądował we wtorek w bazie wojskowej Trenton. Mimo napięć w stosunkach dwustronnych Kanada przekazuje Chinom pomoc w związku z epidemią.

Samolot ze 185 pasażerami wylądował rano w bazie wojskowej CFB Trenton na wschód od Toronto. Podobnie jak grupa z pierwszego samolotu i grupa Kanadyjczyków, którym rząd w Ottawie znalazł miejsca na pokładzie amerykańskiego czarteru, wszyscy zostaną poddani dwutygodniowej kwarantannie.

W Kanadzie dotychczas potwierdzono siedem przypadków zarażenia koronawirusem. Zaczęto też szacować gospodarcze i polityczne skutki epidemii COVID-19. Ekonomiczne skutki epidemii będą tematem spotkania krajów grupy G20 w Arabii Saudyjskiej, 22 i 23 lutego.

Minister finansów Bill Morneau ostrzegł w poniedziałek, że w Kanadzie ucierpi szczególnie sektor naftowy, gazowy, turystyka i te firmy, dla których dostawy z Chin stanowią istotną część łańcucha produkcji.

Komentatorzy zwracają też uwagę, że Ottawa może wykorzystać epidemię, by łagodzić napięte stosunki z Pekinem. W grudniu 2018 roku Kanada zatrzymała na wniosek USA wiceprezes koncernu Huawei Meng Wanzhou, a jej proces ekstradycyjny rozpoczął się w styczniu br. Meng przebywa w swoim domu w Vancouver. W odwecie Chiny aresztowały w grudniu 2018 roku pod zarzutem działań szkodliwych dla Chin dwóch Kanadyjczyków, Michaela Spavora i Michaela Kovriga. Obaj Kanadyjczycy przetrzymywani są w areszcie.

Pomimo to Kanada w ubiegłym tygodniu zaczęła przekazywać pomoc medyczną Chinom. Jak informował komunikat rządu federalnego, "Kanada przekazała ok. 16 ton ochronnego wyposażenia, takiego jak ubrania, maski, gogle i rękawiczki". Jak powiedział cytowany w komunikacie minister spraw zagranicznych François-Philippe Champagne, Kanada monitoruje sytuację i "jest gotowa udzielać dalszej pomocy w miarę potrzeby".

Champagne powiedział, jak cytowała agencja Canadian Press, że z powodu epidemii ma częstszy kontakt ze stroną chińską i wykorzystuje te rozmowy do nacisków na uwolnienie Spavora i Kovriga. Były kanadyjski dyplomata Charles Burton, cytowany przez media, zwrócił uwagę, że "Chiny są w kręgu kultur, dla których podarunek jest ważny, a każdy zaakceptowany prezent stwarza zobowiązanie, zatem spodziewam się, że prośba Chin o medyczną pomoc może prowadzić do ustępstw w negocjacjach w sprawie zwolnienia Kovriga i Spavora".

Podobny był ton wywiadu z ambasadorem Chin w Kanadzie Cong Peiwu, który powiedział Canadian Press, że "chcielibyśmy wzmocnić ten rodzaj naukowej współpracy ze stroną kanadyjską; oczywiście jesteśmy wdzięczni za to, co Kanadyjczycy robią wysyłając pomoc medyczną do Chin, to jest wysoko oceniane".

Przypadek sprawił, że "dyplomacja powiązana ze zdrowiem" czy - jak to określał Champagne - utrzymywanie otwartych kanadłów komunikacji, toczy się w chwili, gdy Kanada stara się wzmocnić swoje relacje z krajami Afryki, a więc tam gdzie Chiny są mocno obecne. Premier Justin Trudeau rozpoczął w sobotę oficjalną wizytę w Afryce. Kanadzie zależy na poparciu dla starań o uzyskanie miejsca niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, a wizyta Trudeau w Etiopii została połączona z uczestnictwem w 33. szczycie Unii Afrykańskiej. Trudeau składa też wizytę w Senegalu.

Eksperci porównują działania Kanady w Afryce z działaniami Chin, aktywnie inwestujących w afrykańską politykę i gospodarkę. W internetowym magazynie politycznym Ipolitics.ca Joseph Ingram, były przedstawiciel Banku Światowego przy ONZ i WTO pisał, że porównywanie Kanady z Chinami ma sens ze względu na kontrasty. "Chiny są synonimem totalitarnego, jednopartyjnego państwa, podczas gdy obraz Kanady (…) to wizerunek wiodącego adwokata liberalnej demokracji, praw człowieka i walki z globalnym ociepleniem; warto przeanalizować jaki model lub jakie elementy polityki z tych modeli będą lepiej wspierać afrykańskie rządy w znajdywaniu odpowiedzi na ich ekonomiczne i społeczne potrzeby".

Rozmowy w Afryce dotyczą nie tylko polityki. Trudeau poinformował, że Kanada i Etiopia rozpoczynają negocjacje umowy o ochronie inwestycji. Jak mówił Trudeau cytowany w komunikacie, "Kanada jest naturalnym partnerem dla Etiopii i innych krajów Afryki. Poprzez nasze wspólne priorytety tworzenia wzrostu gospodarczego, promocji pokojowej demokracji i równości płci, walki ze zmianami klimatu, możemy znaleźć innowacyjne metody wzrostu dla biznesu i stwarzania korzystnych rozwiązań dla Kanadyjczyków i mieszkańców Afryki".

Z Toronto Anna Lach