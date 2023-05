Kanada przekazuje Ukrainie broń i rozszerza medyczne szkolenia na terenie Polski

Kanada przekaże Ukrainie pociski rakietowe AIM-9 i powiększy grupę szkoleniowców medycznych, którzy w Polsce prowadzą szkolenia dla ukraińskich żołnierzy – poinformowała w czwartek w komunikacie minister obrony Anita Anand.

Kanada przekazuje Ukrainie 43 pociski rakietowe AIM-9 z wyposażenia kanadyjskiej armii. Anand podkreśliła, że pomoże to ukraińskiej obronie powietrznej w związku z trwającymi rosyjskimi atakami.

AIM-9 Sidewinder - to naprowadzane na podczerwień produkowane w USA pociski rakietowe powietrze-powietrze, które mogą być wyposażeniem samolotów myśliwskich i śmigłowców.

Ponadto Kanada wyśle do Polski dodatkowych pięciu instruktorów medycznych, którzy dołączą do już prowadzących od marca br. szkolenia z medycyny pola walki siedmiu kanadyjskich szkoleniowców w ramach operacji UNIFIER - przekazała Anand, która razem z szefem sztabu kanadyjskiej armii generałem Wayne Eyre, uczestniczyła w wirtualnym 12. spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy.

Według wcześniejszych informacji, kanadyjski personel medyczny podczas trwających około miesiąca szkoleń koncentruje się na umiejętnościach przeżycia.

Anand poinformowała też, że od połowy maja trwają wspólnie prowadzone przez kanadyjskich i łotewskich instruktorów szkolenia dla ukraińskich młodszych oficerów, w ramach operacji UNIFIER na Łotwie. Od 2015 r., gdy Kanada zaczęła prowadzić szkolenia wojskowe dla ukraińskiej armii, wzięło w nich udział ponad 36 tys. ukraińskich żołnierzy, w tym 2,4 tys. od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ubiegłym roku.

Ponadto w komunikacie podano, że trwają zapowiedziane w kwietniu br. dostawy broni i amunicji dla Ukrainy. Dostarczono już m.in. broń maszynową, magazynki, w najbliższych tygodniach dostarczonych zostanie 1 mln sztuk amunicji i 4,8 tys. karabinów automatycznych, a przed rozpoczęciem lata ukraińska armia otrzyma wszystkie 21 tys. sztuk broni i 2,4 mln sztuk amunicji.

Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy, zwana w skrócie grupą Ramstein, została zawiązana 26 kwietnia ub.r. w znajdującej się w Niemczech amerykańskiej bazie lotniczej o takiej nazwie. Jest to licząca ponad 50 krajów międzynarodowa platforma współpracy, która spotyka się co miesiąc, by koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. W czwartek obradowała online.

Z Toronto Anna Lach