Kanada przeznaczy 1,1 mld dolarów na badania nad Covid-19

Rząd Kanady przeznaczy 1,1 mld dolarów kanadyjskich (CAD) na prace nad szczepionką, badania naukowe i testy COVID-19 – poinformował w czwartek premier Justin Trudeau.

W ramach nowego programu rząd zamierza wesprzeć kwotą 155 mln CAD prace nad szczepionką i przyszłymi możliwościami jej produkcji, 662 mln CAD zostaną przeznaczone na przyszłe testy szczepionki prowadzone przez Kanadę i kanadyjskie firmy - wyjaśnił Trudeau podczas swojej codziennie transmitowanej konferencji prasowej.

Dodatkowo 350 mln CAD zostanie przekazanych na testy i badania nad prognozami. Jak podkreślił Trudeau, obecnie kanadyjskie laboratoria mogą przeprowadzać 20 tys. testów dziennie, docelowo chodzi o to, by w ciągu dwóch lat przetestować 1 mln Kanadyjczyków, co pozwoli stwierdzić, jakiego typu polityka zdrowotna jest skuteczna, ponieważ chodzi również o przygotowanie na ewentualne przyszłe pandemie.

"Liczba wykonywanych testów musi wzrosnąć zanim otworzymy kraj" - podkreślił premier. Dodał też, że według rządowych planów szczepionka na potrzeby Kanadyjczyków będzie produkowana w Kanadzie.

Wydatki w szczegółowym ujęciu zawierają zarówno środki na monitorowanie danych, wsparcie badań prowadzonych w prywatnych firmach i państwowych instytutach badawczych, jak i badania nad genomem wirusa.

Niezależnie od przedstawionego w czwartek programu rząd przeznaczył 675 tys. CAD na wsparcie dla dwóch projektów oraz badań klinicznych nad terapią komórkową, której celem jest ograniczenie wpływu Covid-19 na drogi oddechowe. Miesiąc temu w ramach pierwszych programów wsparcia dla kraju, rząd przeznaczył już 275 mln CAD na badania naukowe, a później przekazał 192 mln CAD dla firm i instytucji pracujących nad szczepionką i lekami.

Jednocześnie rząd powołał specjalną grupę, Covid-19 Immunity Task Force, która będzie nadzorowała prace nad serią ogólnokrajowych badań krwi, mających określić, jaki jest rzeczywisty zasięg pandemii na terenie Kanady.

Grupie szefuje pięcioro wybitnych lekarzy kanadyjskich, w tym - federalna naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam, która od tygodni regularnie uczestniczy w konferencjach prasowych, przedstawiając najnowsze informacje i prognozy, i odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Dr Tam to obecnie jedna z dobrze rozpoznawanych sylwetek lekarzy, odpowiadających na pytania i nie unikających humoru w swoich komentarzach, jednak w ostatnich dniach stała się celem ataków niektórych polityków, którzy zarzucają jej nierzetelność i wspieranie Chin. Dr Tam jest z pochodzenia Chinką, urodziła się w Hong Kongu. Od tych wypowiedzi nie zdystansował się lider partii konserwatywnej Andrew Scheer, choć dziennikarze nalegali na niego podczas czwartkowej konferencji prasowej, by wyraził swoją opinię. Natomiast Trudeau podkreślił, że "w naszym kraju nie ma miejsca dla nietolerancji i rasizmu (…), a z pewnością nie w dyskursie politycznym".

Według danych z czwartku, w Kanadzie było 41752 potwierdzonych przypadków Covid-19, liczba osób zmarłych to 2097.

Z Toronto Anna Lach