Kanada: Quebec znów wprowadza restrykcje, naukowcy w Ontario alarmują

W związku z szybko rosnącymi zachorowaniami na Covid-19, w których diagnozowany jest wariant Omikron, rząd prowincji Quebec w Kanadzie ogłosił w czwartek powrót ograniczeń, które pomimo zbliżających się Świąt wejdą w życie w poniedziałek.

"W tej walce nie wystarczy się zaszczepić" - powiedział podczas zwołanej na czwartek wieczorem konferencji prasowej premier Quebec Francois Legault. Podkreślił, że obecnie chodzi o ograniczenie kontaktów.

W czwartek w Quebec odnotowano 2736 nowych przypadków koronawirusa i jest to najwyższa liczba zakażeń od początku stycznia br.

Rząd zaleca pracę z domu, o ile to tylko możliwe. Ograniczenia dotyczą liczby klientów jednorazowo znajdujących się w sklepie, na 20 mkw sklepu może przypadać tylko jeden klient. W barach i restauracjach może być zajętych tylko połowa miejsc, a przy jednym stole nie powinno siedzieć więcej niż 10 osób. Również w siłowniach i klubach fitness nie może być w tym samym czasie więcej niż 50 proc. klientów.

Zawieszono rozgrywki sportowe i turnieje. Zamknięto dyskoteki, sale taneczne i bary karaoke. W kinach i teatrach może być zajęta tylko połowa miejsc. Maseczki będą znów obowiązkowe w komunikacji miejskiej.

Uczniowie szkół podstawowych i średnich będą musieli nosić maseczki. Szkoły podstawowe nie zostają zamknięte, ale w szkołach średnich powrót do zajęć w budynkach zostanie przesunięty o tydzień, do 10 stycznia.

Ograniczenia dotyczą też prywatnych spotkań. Jednorazowo będzie mogło spotkać się 10 osób, a jeśli jest to spotkanie na zewnątrz domu czy mieszkania - 20 osób. Zaś w miejscach kultu jednorazowo może być zajęta również połowa miejsc, a jeśli są to duże budynki, nie może to być więcej niż 250 osób. Od obecnych wymagany jest paszport szczepionkowy.

W najludniejszej prowincji Kanady, Ontario, panel naukowych doradców opublikował w czwartek najnowsze prognozy, wzywając rząd do szybkiego przywrócenia części restrykcji. Z modeli wynika, że na początku 2022 r. szpitalne OIOMy dotrą do granicy swoich możliwości.

W Ontario dawki przypominające od poniedziałku będą dostępne dla wszystkich od 18. roku życia, ale naukowcy uznali, że to nie wystarczy i konieczne jest ograniczenie kontaktów o połowę. Ich zdaniem bez takich działań pod koniec grudnia dzienna liczba nowych zachorowań może wzrosnąć do 10 tys. Jeśli mieszkańcy Ontario ograniczą liczbę kontaktów, a dzienna liczba przyjmujących trzecią dawkę szczepionki wynosić będzie od 250 tys. do 350 tys., to możliwe będzie utrzymanie dziennej liczby zachorowań poniżej 5 tys.

