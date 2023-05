Kanada: Raport: Obce rządy próbują mieszać się do kanadyjskiej polityki, brak dowodów, by rząd to ignorował

Nie ma dowodów, że rząd Kanady celowo ignorował informacje wywiadu w sprawie prób mieszania się obcych rządów do kanadyjskiej polityki – to konkluzja opublikowanego we wtorek raportu w sprawie jednego z najważniejszych politycznych tematów w Kanadzie.

Nadzorujący powstawanie raportu były gubernator generalny Kanady David Johnston podkreślił, przedstawiając raport w czasie wtorkowej konferencji prasowej, że w zasadach przekazywania informacji między wywiadem a rządem jest wiele do zrobienia, ale nie znaleziono przykładów, by rząd federalny "świadomie lub przez zaniedbanie" nie podejmował koniecznych działań.

Dostępny od wtorku na stronie internetowej rządu raport Johnstona potwierdził, że różne państwa próbują wpływać na kanadyjską politykę. W minionych latach publicznie dostępne raporty kanadyjskiego wywiadu (CSIS) wskazywały takie państwa jak Chiny, Iran czy Rosja.

Raport stanowi problem dla części kanadyjskich mediów, które publikowały doniesienia anonimowych źródeł i zarzucały rządowi brak działań. Johnston uznał, że "wiele materiałów z przecieków, które podnoszą uzasadnione pytania, okazuje się być przeinaczonych w niektórych doniesieniach mediów, przypuszczalnie z braku... kontekstu". Powiedział też, że przekaże premierowi tajny aneks, w którym opisze co działo się w związku z poszczególnymi materiałami w mediach. Aneks ten będzie też udostępniony liderom partii opozycyjnych, jeśli posiadają certyfikat dopuszczenia do informacji niejawnych.

Według informacji kanadyjskich mediów, lider partii konserwatywnej Pierre Poilievre odmówił poddania się procedurze, która prowadzi do uzyskania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Johnston mówił we wtorek, że rozmawiał z wszystkimi liderami partii opozycyjnych, jedynie Poilievre odmówił spotkania.

"Oczekuję, że liderzy partii zdecydują się uzyskać dopuszczenie do informacji niejawnych, by mogli zobaczyć, jakie fakty wspierają ten raport" - powiedział we wtorek premier Kanady Justin Trudeau. "Zagraniczne wpływy są rosnącym wyzwaniem, dla nas i dla wszystkich naszych sojuszników. Nie sądzę, by Kanadyjczycy chcieli lub oczekiwali, że ich przywódcy polityczni wybiorą niewiedzę" - dodał.

Dochodzenie będzie trwało, a drugi swój raport Johnston zapowiedział na październik br., ale, jak podkreślił, nie może to być całkowicie jawne dochodzenie ze względu m.in. na konieczność chronienia informacji wywiadowczej i jej źródeł. Natomiast część przesłuchań urzędników odbędzie się w formie jawnej, by wskazać, jakie działania należy podjąć, by wzmocnić kanadyjskie instytucje demokratyczne.

Kwestia prób wpływania obcych rządów, szczególnie Chin, na polityków w Kanadzie, była przez minione miesiące jednym z najważniejszych tematów politycznych debat w Kanadzie, w konsekwencji artykułów dziennika "The Globe and Mail", który powołując się na anonimowe źródła w wywiadzie twierdził, że Chiny mogły skutecznie wpłynąć nawet na wyniki wyborów w 2019 i 2021 r. w niektórych okręgach, czy wręcz, że powstanie mniejszościowego rządu liberałów było celem Chin. Telewizja "Global News" utrzymywała, że liberalny parlamentarzysta Han Dong miał mówić chińskim dyplomatom, iż zwolnienie przetrzymywanych w Chinach dwóch Kanadyjczyków byłoby korzystne dla partii konserwatywnej. Johnston napisał w raporcie, że "to oskarżenie jest fałszywe".

Trudeau wyznaczył w marcu br. byłego generalnego gubernatora Kanady do opracowania raportu w tej sprawie, zapowiadając podporządkowanie się zaleceniom Johnstona, także jeśli zaleci on publiczne dochodzenie. Johnston był mianowany na stanowisko gubernatora generalnego Kanady przez królową Elżbietą II w 2010 r. ze wskazania ówczesnego konserwatywnego premiera Stephena Harpera.

Z Toronto Anna Lach