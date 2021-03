Kanada: Raport: pandemia w największej prowincji wymknęła się spod kontroli

Zakażenia nowymi wariantami koronawirusa SARS-CoV-2 to obecnie dwie trzecie wszystkich zakażeń w Ontario – napisano w najnowszym raporcie naukowego panelu ekspertów i doradców. Naukowcy ostrzegli, że pandemia wymknęła się spod kontroli.

Dyrektor naukowy panelu dr Peter Jueni, wypowiadając się dla mediów przed publikacją raportu ogłoszonego w poniedziałek wieczorem, powiedział, że "obecnie w Ontario pandemia jest całkowicie poza kontrolą". W wywiadzie cytowanym przez publicznego nadawcę CBC stwierdził, że dla Ontario nie ma już "drogi odwrotu" od niebezpiecznego scenariusza, o ile nie zostanie wprowadzony lockdown, połączony z opłacanymi przez prowincję zwolnieniami z pracy. Dr Jueni zwrócił też uwagę, że same szczepienia nie są wystarczające, by poradzić sobie z pandemią.

Raport zwraca uwagę, że zakażenia nowymi wariantami koronawirusa stanowią 67 proc. wszystkich nowych przypadków w prowincji. 90 proc. nowych wariantów to zakażenia mutacją pochodzącą z Wielkiej Brytanii "z rosnącą liczbą dowodów, że jest to wariant zarówno łatwiej przenoszący się i z ostrzejszym przebiegiem". Nowe warianty oznaczają o 63 proc. wyższe ryzyko hospitalizacji, o 103 proc. wyższe ryzyko trafienia chorego na oddział intensywnej terapii, zaś ryzyko śmierci jest o 56 proc. wyższe.

"28 marca 2021 r. dzienna liczna nowych zakażeń SARS-CoV-2 w Ontario zrównała się z dzienną liczbą nowych przypadków rejestrowanych w szczycie drugiej fali, na początku lockdownu w prowincji, 26 grudnia 2020 r." - podkreślono w raporcie.

Liczba osób hospitalizowanych z Covid-19 jest obecnie o 21 proc. wyższa niż na początku lockdownu, a na oddziałach intensywnej terapii jest o 28 proc. więcej pacjentów. Odsetek osób poniżej 60. roku życia na oddziałach intensywnej terapii jest obecnie o 50 proc. wyższy niż na początku lockdownu.

Eksperci ocenili, że trzecia fala pandemii w Ontario zaczęła się ok. 1 marca br., a obecny raport nie odzwierciedla jeszcze całości sytuacji.

Ponowne restrykcje zakazujące m.in. obsługi wewnątrz restauracji ogłosiła w poniedziałek Kolumbia Brytyjska, gdzie przez długi czas liczba nowych zachorowań była pod kontrolą. Jednak mimo alarmujących danych i ostrzeżeń ekspertów rząd Ontario nie zdecydował się dotychczas na wprowadzenie ograniczeń.

Premier Ontario Doug Ford podczas wtorkowej konferencji prasowej zarzucał rządowi federalnemu niskie dostawy szczepionek, tak jak wcześniej niektórzy ministrowie jego rządu. Na pytania dziennikarzy odpowiedział, że w ciągu najbliższych dni będzie ogłaszał nowe informacje, "rozważane są wszystkich możliwości", a "gospodarka może poczekać". Zaapelował przy tym, by "nie robić wielkich planów świątecznych". Jednocześnie w mediach społecznościowych pojawiły się w ostatnich dniach wyliczenia, na podstawie jawnych danych o dotychczasowych dostawach i szczepieniach, że rząd Ontario przetrzymuje ponad 400 tys. dawek, nie przekazując ich do punktów szczepień.

Tymczasem premier Kanady Justin Trudeau powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej, że tylko w tym tygodniu Kanada otrzyma ponad 3 mln dawek szczepionek trzech producentów, a dotychczasowe dostawy oznaczają, że Kanada otrzyma do końca marca ponad 6 mln dawek, przekraczając w ten sposób wstępny harmonogram. Minister zamówień publicznych Anita Anand dodała, że producenci zapowiedzieli znaczne przyspieszenie dostaw szczepionek i do końca czerwca Kanada powinna otrzymać 44 mln dawek, zaś do końca lata każdy Kanadyjczyk, który chce się zaszczepić, będzie mógł to zrobić.

Trudeau podkreślił, że mimo świąt różnych wyznań przypadających na przełom marca i kwietnia musi przypomnieć, by nie uczestniczyć w spotkaniach, i zwrócił uwagę, że to już drugi sezon świąteczny z obostrzeniami. "Nie możemy sobie pozwolić na opuszczenie gardy. (…) Sytuacja jest nawet poważniejsza niż była" - dodał.

Z Toronto Anna Lach