Kanada: RCAF potwierdziły śmierć członka załogi odrzutowca CT-114

Królewskie Kanadyjskie Siły Lotnicze potwierdziły w niedzielę, że w katastrofie odrzutowca Canadair Tutor CT-114, który rozbił się w Kolumbii Brytyjskiej, zginął członek zespołu akrobacji lotniczych Snowbirds. Drugi lotnik odniósł poważne obrażenia - podano.

"Z ciężkim sercem zawiadamiamy, że jeden z członków zespołu akrobacji lotniczych Snowbirds należący do Kanadyjskich Sił Lotniczych zginął, a drugi odniósł poważne rany" - napisano w oświadczeniu, jakie ukazało się w niedzielę na koncie RCAF na Twitterze.

Odrzutowiec Canadair Tutor CT-114, jeden z kilku wykorzystywanych w pokazach zespołu akrobacji lotniczych Snowbirds, spadł na ziemię w mieście Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej. Uszkodzona maszyna uderzyła w zabudowania gospodarcze, które stanęły w płomieniach - podała agencja Associated Press.

Według informacji w mediach społecznościowych wypadek zdarzył się ok. godz. 15 czasu miejscowego (godz. 21 w Polsce). Na wideo, jakie pojawiło się w mediach widać dwa samoloty. W pewnym momencie odrzutowiec lecący po lewej stronie odbija nieco w górę, robi beczkę, a potem wpada w korkociąg i spada na ziemię. Na filmie widać wtedy dym.

Według informacji telewizji Global News, samolot rozbił się w gęsto zabudowanej dzielnicy miasta Kamloops, przy Glenview Avenue, w pobliżu Crestline Street. W mediach społecznościowych pojawiły się już zdjęcia, na których widać leżący między domami wrak samolotu, spadochron zwisający z dachu jednego z domów i ratowników transportujących kogoś na noszach.

Piloci ze Snowbirds od 29 kwietnia oblatywali Kanadę dla podniesienia morale społeczeństwa w czasach epidemii. Ich akrobacje lotnicze miały być wyrazem wdzięczności dla pracowników służby zdrowia, którzy stawiają czoła epidemii koronawirusa.

Do Kamloops lotnicy przylecieli z Alberty. W niedzielę mieli przelecieć m.in. nad Vancouver. Jak na swojej stronie internetowej podawała RCAF, "firmowy szyk składający się z formacji dziewięciu odrzutowych samolotów, przeleci nad miastami w całym kraju (…) na wysokości nie mniejszej niż 500 stóp (152 m) nad zabudowaniami".

W eskadrze Snowbirds lata 11 samolotów Canadair CT-114 Tutors.

W październiku 2019 r. doszło do podobnego wypadku jednego z odrzutowców wykorzystywanych przez Snowbirds, ale nikt nie zginął, bo pilot kpt. Kevin-Domon-Grenier zdołał się w porę katapultować. Do wypadku doszło wtedy w amerykańskim stanie Georgia, dokąd Kanadyjczycy przylecieli, by dokonać pokazu akrobacji.

Jak podaje Associated Press piloci ze Snowbirds latają na odrzutowcach Tutor CT-114 od 1971 r. W całej historii zespołu pokazów lotniczych, datującej się od lat 70. ubiegłego wieku, zginęło 7 pilotów i 1 pasażer.