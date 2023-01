Kanada: Rodzice otrzymali ze szkoły maila z flagą Państwa Islamskiego

Rodzice uczniów jednej z torontońskich szkół otrzymali z okazji miesiąca poświęconego kulturze islamu maila, w którym znalazło się m.in. zdjęcie flagi dżihadystycznego ugrupowania Państwo Islamskie (IS). Władze oświatowe przekonują, że doszło do "pomyłki". IS jest na liście organizacji uznawanych przez Kanadę za terrorystyczne.

Mail opisany w ostatnich dniach przez media został wysłany do ok. 700 rodzin uczniów szkoły Dr. Rita Cox-Kina Minogok Public School w Toronto, znajdującej się w wielokulturowej dzielnicy. Dyrekcja w korespondencji z października ub.r. przypominała, że to miesiąc poświęcony dziedzictwu i tradycji somalijskiej oraz kulturze islamu.

Dla Kanadyjczyków i milionów ludzi na całym świecie - jak podkreśla telewizja CTV - czarno-biała flaga IS jest symbolem terroryzmu, śmierci i prześladowań.

Wiele rodzin, które rozmawiały z CTV, wciąż szuka odpowiedzi na pytanie: Dlaczego dyrekcja szkoły wysłała maila, który zawiera symbol terroryzmu w wiadomości mającej na celu zwrócenie uwagi na kulturę islamską?

Część rodziców nie kryje swego "zszokowania" i "niedowierzania". "Jeśli w śródmiejskiej szkole możemy mieć coś w rodzaju flagi IS wysłanej z okazji miesiąca kultury islamskiej, to co jeszcze się dzieje w środku szkoły?" - pytają.

Lokalna stacja CP24 cytowała rzecznika torontońskiego kuratorium. Ryan Bird powiedział, że doszło do "pomyłki", a kiedy dyrektorka szkoły Darlene Jones zorientowała się w sytuacji, rozesłano poprawioną wersję maila, a wszystkich, którzy otrzymali pierwszą wersję - przeproszono. "Nie ma powodów, by przypuszczać, że stały za tym jakieś złe zamiary" - przekazał Bird.

Telewizja CTV cytowała maila Jones, w którym napisała, że przeprasza "wszystkich, którzy poczuli się urażeni zdjęciem, które wysłałam w minionym tygodniu(…) Zdjęcie było obraźliwe i szkodliwe, i nie reprezentuje islamu". Stacja zamieściła zdjęcie maila, na którym między mapą Somalii a informacją o nadchodzących wydarzeniach widać właśnie flagę IS.

Według CTV rodzice wskazują na przejawy niedbałości ze strony dyrektorki, w tym na przypadek potraktowania starszej dziewczynki jako nauczycielki i wysłania jej do pilnowania dzieci podczas przerwy, czy mylenie wyborów miejskich z federalnymi.

Z Toronto Anna Lach