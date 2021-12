Kanada: Rośnie popyt na szybkie testy antygenowe, zaczęła się spekulacja

W Kanadzie rośnie popyt na testy antygenowe, a do miejsc dystrybucji bezpłatnych testów na obecność koronawirusa ustawiają się wielogodzinne kolejki. W związku z tym w internecie pojawiły się oferty odsprzedaży. Rząd prowincji Ontario przypomniał, że za sprzedaż testów grożą wysokie grzywny.

W Ontario, gdzie mieszka ok. 40 proc. ludności Kanady, testy antygenowe do szybkiego wykrywania Covid-19, z których można samodzielnie korzystać w domu, są rozdawane bezpłatnie: w szkołach, bibliotekach, sklepach LCBO, czyli w należącej do prowincji sieci sklepów z alkoholem, a także w doraźnie organizowanych punktach dystrybucji. Również firmom przekazano testy dla pracowników.

Popyt na testy przerósł możliwości dystrybucji. Media relacjonowały, że np. w Toronto na stacji Union Station, wielkim centrum przesiadkowym transportu publicznego, pociągów i autobusów, zarządzający wstrzymują od czwartku dystrybucję testów. Popyt był tak duży, że kolejki ustawiały się przed rozpoczęciem rozdawania testów, nawet o godz. 3.30 rano, a przygotowane pakiety rozchodziły się w ciągu kilkunastu minut. Mieszcząca się w śródmieściu Union Station to nie tylko budynek, ale również sieć wielu mieszczących się pod ziemią hal i korytarzy, więc pojawiło się ryzyko, że wentylacja, choć wydajna po niedawno zakończonym remoncie stacji, nie poradzi sobie z wymianą powietrza w obecności tak wielu osób, a to stworzyłoby zagrożenie sanitarne.

LCBO, które dystrybucję testów rozpoczęło 17 grudnia, już tego samego dnia ogłosiło, że zapasy się skończyły.

Tymczasem w internecie pojawiły się oferty odsprzedaży bezpłatnych testów. Minister usług dla ludności w rządzie Ontario Ross Romano powiedział, że urzędnicy pracują nad identyfikacją firm i osób, które odsprzedają testy - podała we wtorek agencja Canadian Press. Dotychczas zidentyfikowano ok. 900 takich przypadków. Osoby, które handlują testami mogą zostać ukarane grzywną od 750 do 100 tys. CAD. Członkom zarządów w firmach, które odsprzedają bezpłatne testy grozi do 500 tys. CAD kary, a dużym korporacjom - do 10 mln CAD. Odsprzedaż testów jest uważana za złamanie przepisów zakazujących spekulacji cenowych w przypadku dóbr niezbędnych.

Problemy pojawiają się też z testami PCR. Nowa Szkocja musiała ograniczyć wykonywanie takich testów. Główny lekarz Ontario dr Kieran Moore powiedział we wtorek, że publiczna służba zdrowia może zacząć korzystać z testów antygenowych ze względu na rosnące zapotrzebowanie na testy PCR. Rząd Ontario informował, że kolejne 10 mln testów prowincja otrzyma od rządu federalnego w poniedziałek 27 grudnia. Rząd Kanady kupuje hurtowo testy, szczepionki i leki na Covid-19, a dystrybucją zajmują się rządy prowincji.

Premier Justin Trudeau powiedział w środę, że do grudnia jego gabinet przekazał prowincjom 85 mln testów antygenowych i zapowiedział dostawy kolejnych "dziesiątek milionów".

Z Toronto Anna Lach