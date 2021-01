Kanada: Rozliczenia kanadyjskich konserwatystów po epoce Donalda Trumpa

Wśród kanadyjskich konserwatystów trwają rozliczenia, przyspieszone atakiem na Kapitol w USA. Konserwatywna Partia Kanady (CPC) wyrzuciła ze swojego klubu parlamentarnego polityka, który przyjął wpłatę od neonazisty, a lider partii zapewnia, że nie jest skrajną prawicą.

Konserwatyści usunęli w środę z klubu parlamentarnego Dereka Sloana, który przyjął dotację w wysokości 131 dolarów kanadyjskich od znanego ze związków z neonazistami Paula Fromma. Fromm deklaruje się jako "biały nacjonalista", a w 1994 r. uczestniczył w organizacji "urodzin" Hitlera.

Gdy w poniedziałek informację o wpłacie podał portal Pressprogress.ca, lider konserwatystów Erin O'Toole oświadczył, że nie będzie tolerował rasizmu. W oświadczeniu po tajnym głosowaniu za usunięciem Sloana z klubu napisał, że przyczyną nie był jeden przypadek, ale "wzorzec destrukcyjnego zachowania", zaś "wydarzenia minionego tygodnia to tylko ostatnia kropla".

Sloan mówił wcześniej, że nie wiedział o wpłacie od neonazisty, który podpisał się jako Frederick P. Fromm.

Jak pisały kanadyjskie media, Fromm jest członkiem CPC, a Sloan zarzucił szefowi partii hipokryzję.

Liberalny premier Kanady Justin Trudeau podczas wtorkowej konferencji prasowej ostrzegał partie polityczne przez ryzykiem infiltracji przez skrajną prawicę.

Sprawa Sloana to tylko najnowsza z kontrowersji wokół CPC, powstałej w 2003 roku z połączenia dwóch ugrupowań konserwatywnych. CPC nie jest jednolita, a takie kwestie jak prawa kobiet czy prawa osób LGBTQ są podważane przez część torysów. Konserwatywny premier Stephen Harper w latach 2006-2015 był np. krytykowany za ograniczanie możliwości wypowiedzi naukowcom. W 2018 r. Harper mówił w telewizji Global News, że politycy o poglądach zbliżonych do amerykańskiego demokraty Bernie'ego Sandersa czy brytyjskiego laburzysty Jeremy Corbyna "przerażają", natomiast ówczesny prezydent USA Donald Trump sprawia, że czuje się tylko "niekomfortowo".

Media zwracały uwagę, że CPC zbliżała się do retoryki amerykańskich Republikanów. O'Toole jest krytykowany za używanie m.in. hasła "Take Back Canada" (odzyskajmy Kanadę), porównywanego do "Make America Great Again". W czapce ze skrótem MAGA fotografowała się np. wiceprzewodnicząca CPC Candice Bergen. Ponadto CPC twierdziła bez podania dowodów, że Trudeau chce sfałszować wybory, zaś O'Toole udzielił wywiadu skrajnie prawicowemu portalowi Rebel News.

Liberałowie pisali kilka dni temu w liście do swoich sympatyków, że konserwatyści "wykorzystują wzorzec polityki podziałów", na co zareagował O'Toole, w niedzielnym oświadczeniu potępiając atak na amerykański Kapitol i dodając: "Jeśli liberałowie chcą przylepić mi łatkę +skrajnej prawicy+, to proszę bardzo, Kanadyjczycy są mądrzy".

Według opublikowanego w poniedziałek sondażu ośrodka Leger, gdyby wybory parlamentarne w Kanadzie zostały przeprowadzone obecnie, wśród wyborców zdecydowanych liberałowie mieliby 36 proc. poparcia, konserwatyści - 29 proc. Rosnące od roku poparcie dla liberałów oznacza, że mniejszościowy obecnie rząd mógłby uzyskać większościową pozycję w parlamencie. Dziennikarze wielokrotnie pytali ostatnio Trudeau, czy zamierza ogłosić przyspieszone wybory. Premier powiedział jednak w ubiegłym tygodniu, że nie chce wyborów co najmniej do czasu zakończenia szczepień przeciw Covid-19.

Publiczny nadawca CBC, z założenia neutralny politycznie, opublikował na swoich stronach analizę, w której przypomniał, że O'Toole mówi głównie o tym, czym jego partia nie jest, że to właśnie on zarzucał jednemu z konserwatywnych oponentów, że chce partię przekształcić w "liberałów w wersji light", oraz przeciwstawiał się potępieniu Sloana - tego samego, którego teraz wyrzuca z partii - za podważanie lojalności naczelnej lekarz Kanady dr Theresy Tam ze względu na to, że z pochodzenia jest Chinką.

Z kolei konserwatywny strateg Ken Boessenkool, dawny doradca Harpera, napisał w komentarzu na portalu The Line, że nie będzie już "tolerował codziennego trumpizmu w prywatnych i politycznych grupach". "Amerykańska polityka jest chora (…) Jeśli nie przyjmiemy tego do wiadomości i czegoś z tym nie zrobimy, infekcja może przenieść się na nas" - dodał.

Z Toronto Anna Lach